Catalogo Infinity: serie TV e film settembre 2019

Matteo Tontini,

Dopo un periodo estivo non proprio brillante, la stagione autunnale di Infinity prende il via in modo convincente. Il rientro delle vacanze sarà accompagnato da nuovi interessanti titoli disponibili sulla piattaforma Mediaset, tra film e serie TV.

Se ad agosto non sono stati aggiunti così tanti contenuti appetitosi, lo stesso non si può dire per la programmazione di settembre 2019, che si farà forte di produzioni valide come POKÉMON: Detective Pikachu e Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, giusto per citarne un paio. Ricordiamo che alcuni contenuti sono disponibili soltanto a coloro che possiedono un televisore compatibile con il 4K e che l’abbonamento della piattaforma streaming può essere attivato o disdetto in qualsiasi momento. Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario delle uscite Infinity di settembre 2019.

Buona lettura.

Catalogo Infinity: uscite di settembre 2019

1 settembre

The Millionaire (film): Vincitore del premio Oscar al miglior film nel 2008, racconta la storia di un giovane di umili origini che viene ingiustamente accusato di imbrogliare dopo aver vinto alla versione indiana del quiz televisivo Chi vuol essere milionario?.

(film): Vincitore del premio Oscar al miglior film nel 2008, racconta la storia di un giovane di umili origini che viene ingiustamente accusato di imbrogliare dopo aver vinto alla versione indiana del quiz televisivo Chi vuol essere milionario?. Manifest (serie TV): Definita da molti l’erede di Lost, la serie segue le vicende legate alla scomparsa di un volo di linea. L’aereo, tuttavia, riappare improvvisamente dopo cinque anni e per i passeggeri sono trascorse solo poche ore.

2 settembre

Killer Elite (film): Pellicola d’azione del 2011, incentrata su fatti realmente accaduti e altri inventati per esigenze artistiche, che narra le vicende dell’assassino di professione Danny costretto a rimettersi in gioco quando il suo mentore, collega e amico viene rapito dal Sultano dell’Oman.

4 settembre

Il cavaliere oscuro – Il ritorno (film): Capitolo conclusivo della meravigliosa trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan.

(film): Capitolo conclusivo della meravigliosa trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan. Claws 2 (serie TV): Show che segue le vicende di cinque estetiste della Florida e gli intrecci con la malavita locale.

6 settembre

POKÉMON: Detective Pikachu (film): Prima avventura live-action dedicata ai mostriciattoli tascabili, con protagonista il simpatico roditore giallo alle prese con un caso da risolvere. Il film è disponibile solo in Ultra HD HDR.

King Arthur – Il potere della spada (film): Dopo aver estratto Excalibur dalla roccia, Arthur, cresciuto all’oscuro del proprio destino e usurpato del diritto di nascita, decide di percorrere la via che lo porterà alla guida del suo popolo.

7 settembre

The Gunman (film): Pellicola del 2015 con Sean Penn che racconta la storia dell’ex sicario Jim Terrier, il quale tenta di farsi perdonare per i crimini commessi in passato.

(film): Pellicola del 2015 con Sean Penn che racconta la storia dell’ex sicario Jim Terrier, il quale tenta di farsi perdonare per i crimini commessi in passato. Wrecked 3 (serie TV): Terza stagione dello show parodico di Lost, serie da cui riprende molti elementi e ricalca alcune scene cult.

9 settembre

Minions (film): Pellicola dedicata agli spumeggianti e divertenti personaggi gialli di Cattivissimo me.

11 settembre

Riverdale 3B (serie TV): Gli ultimi 11 episodi della terza stagione di Riverdale, distribuiti uno a settimana.

12 settembre

The Boy (film): Film horror incentrato su una strana famiglia che, in procinto di partire, affida a una baby-sitter un’inquietante marionetta.

13 settembre

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald (film): Secondo capitolo della saga spin-off di Harry Potter, uscito nei cinema lo scorso novembre.

17 settembre

Blindspot 4B (serie TV): Gli ultimi 11 episodi della quarta stagione di Blindspot, distribuiti uno a settimana.

20 settembre

The Conjuring – Il caso Enfield (film): Sequel di The Conjuring che racconta una delle indagini paranormali più terrificanti di Lorraine e Ed Warren.

(film): Sequel di The Conjuring che racconta una delle indagini paranormali più terrificanti di Lorraine e Ed Warren. Un viaggio indimenticabile (film): Amadeus è un uomo rimasto da poco vedovo che inizia a manifestare i primi sintomi dell’Alzheimer, così la nipotina Tilda lo accompagnerà in un viaggio alla ricerca dei luoghi più belli dei suoi ricordi.

26 settembre

La ragazza nella nebbia (film): Pellicola italiana con Servillo, un appassionante thriller ambientato nella sperduta cittadina di Avechot, in mezzo alle Alpi.

27 settembre

Il corriere – The Mule (film): Diretto e interpretato da Clint Eastwood, il film è basato sulla vera storia di Leo Sharp, un veterano della guerra di Corea che divenne un corriere per il cartello di Sinaloa.

I peggiori (film): Commedia italiana incentrata su due fratelli, Massimo e Fabrizio, che organizzano un furto quando il giudice decide di negargli l’affidamento della sorella minore.

30 settembre

Allied – Un’ombra nascosta (film): Brad Pitt e Marion Cotillard in un interessante spy thriller sullo sfondo della seconda guerra mondiale.

(film): Brad Pitt e Marion Cotillard in un interessante spy thriller sullo sfondo della seconda guerra mondiale. World War Z (film): Ancora Brad Pitt, stavolta in una pellicola post apocalittica in cui gli zombie hanno preso il sopravvento e i pochi sopravvissuti devono trovare una cura.

(film): Ancora Brad Pitt, stavolta in una pellicola post apocalittica in cui gli zombie hanno preso il sopravvento e i pochi sopravvissuti devono trovare una cura. A Cinderella Story: Once Upon a Song (film): Commedia romantica del 2011, sequel di A Cinderella Story del 2004 e di Another Cinderella Story del 2008.