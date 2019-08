Microsoft HoloLens 2 in vendita da settembre

Luca Colantuoni,

Un dirigente Microsoft ha rivelato durante una conferenza sull’intelligenza artificiale che HoloLens 2 sarà in vendita a partire da settembre. Il nuovo visore per la realtà mista, annunciato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, offre importanti miglioramenti ergonomici e prestazionali rispetto al modello originale.

L’azienda di Redmond offre attualmente due versioni di HoloLens 2. Le aziende possono ordinare solo il visore a 3.500 dollari oppure in abbinamento all’app Dynamics 365 Remote Assist a partire da 125 dollari/mese/utente. Gli sviluppatori potranno presto acquistare la Development Edition (da 99 dollari/mese) che include anche le prove gratuite dei plugin Unity PiXYZ e Unity Pro, oltre a 500 dollari di crediti per i servizi cloud Azure. HoloLens 2 non è ancora disponibile in Italia, ma solo in Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Cina, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Microsoft ha migliorato il comfort rispetto alla prima versione, utilizzando la fibra di carbonio per ridurre il peso (566 grammi), modificando il centro di gravità e progettando un sistema che permette di adattare meglio il visore alla forma e dimensione della testa. Le lenti olografiche hanno una risoluzione 2K e offrono un campo visivo più ampio. HoloLens 2 integra un processore Snapdragon 850, una HPU (Holographic Processing Unit) di seconda generazione, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0, porta USB Type-C, fotocamera tradizionale da 8 megapixel e altoparlanti con audio spaziale.

Il tracciamento della testa e degli occhi viene effettuato da quattro fotocamere a luce visibile e due fotocamere ad infrarossi. Ci sono anche un sensore ToF (Time-of-Flight) da 1 megapixel, accelerometro, giroscopio e magnetometro. HoloLens 2 è un visore per la Mixed Reality, quindi consente di interagire con il mondo virtuale e con oggetti digitali sovrapposti al mondo reale.