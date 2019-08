Ambi Climate introduce il Comfort Multi Utente

Antonino Caffo,

Ambi Labs ha annunciato una nuova funzione per Ambi Climate, il suo dispositivo di climatizzazione aggiuntivo. Si chiama “Comfort Multi Utente” ed è un sistema intelligente che permette di creare condizioni termiche equilibrate, bilanciando le esigenze delle persone presenti in una casa.

Nella pratica, quello che fa Ambi Climate è analizzare diversi fattori, come la luce solare, l’umidità, le condizioni meteo esterne e la fascia oraria e grazie all’algoritmo dell’intelligenza artificiale, il dispositivo impara le abitudini di ciascun utente per garantire un comfort personalizzato. La nuova funzionalità è nata in risposta ai feedback ricevuti dai clienti. Ad esempio, le donne hanno generalmente più freddo degli uomini, a causa di un ritmo metabolico più basso. Anche l’età, l’altezza, il peso e i gusti personali fanno la differenza.

Se l’aria condizionata è accesa e Ambi Climate è impostato sulla modalità comfort, chiunque abbia accesso al dispositivo può aggiornare tramite app le proprie preferenze e contribuire alla creazione dell’effetto “Comfort Multi-utente”. Automaticamente tali feedback convoglieranno in un unico profilo e le impostazioni del climatizzatore si regoleranno in autonomia per creare le condizioni termiche equilibrate per tutti. Julian Lee, CEO di Ambi Climate, ha affermato:

La customer experience è davvero importante per noi. Molti dei nostri clienti ci hanno chiesto cosa fare se le loro necessità in fatto di comfort sono diverse da quelle dei loro cari. Dopotutto, la maggior parte delle persone non vive sola, così abbiamo trovato un modo per superare le differenze più comuni e creare un clima combinato in qualsiasi casa, sia che ci abiti una famiglia numerosa, una coppia o dei coinquilini.

Ambi Climate, è compatibile con gli assistenti vocali Google e Amazon Alexa ed è dotato di funzioni avanzate, come la geolocalizzazione, per consentire un’esperienza domestica utile, versatile e, ovviamente, intelligente.