ASUS ZenFone 6 Edition 30 disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia dello ZenFone 6 Edition 30, versione a tiratura limitata (3.000 unità) del top di gamma e realizzata per festeggiare i 30 anni dell’azienda taiwanese. Rispetto al modello standard è stato particolarmente curato il design, ma sono state anche migliorate alcune specifiche.

Lo smartphone viene venduto in una confezione esclusiva, all’interno della quale gli utenti troveranno una VIP card che consente di avere una garanzia di 30 mesi, oltre alla riparazione e all’assistenza prioritaria. Lo ZenFone 6 Edition 30 ha un cover in vetro 3D con rivestimento nero opaco (Matte Black) e il logo Edition 30 in rilievo. Lo schermo NanoEdge da 6,4 pollici, protetto dal Gorilla Glass 6, ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 855, 12 GB di RAM e 512 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 2 TB.

Caratteristica esclusiva dello smartphone è la Flip Camera. Il modulo fotografico può ruotare di 180 gradi, quindi sostituisce la fotocamera frontale. Il piccolo motore passo-passo ruota la Flip Camera in 0,5 secondi, mentre l’accelerometro integrato rileva eventuali cadute e consente di ripristinare velocemente la posizione originale del modulo. ASUS ha scelto sensori da 48 e 13 megapixel, abbinati ad obiettivo con apertura f/1.79 e grandangolare (125 gradi).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali sul retro, jack audio da 3,5 millimetri e porta USB Type-C. Sul lato destro c’è il pulsante Smart Key che può essere assegnato a diversi comandi (Google Assistant, scatto delle foto e altro) mediante pressione singola, doppia e prolungata.

La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida Quick Charge 4.0 e offre un’autonomia fino a due giorni. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia ZenUI 6. Lo smartphone è disponibile in esclusiva su ASUS eShop ad un prezzo di 799,00 euro. Gli utenti che effettueranno l’acquisto entro il 6 settembre riceveranno in regalo gli auricolari ASUS Zen Ear BT.