3 Italia, scattano le rimodulazioni per ALL-IN

Filippo Vendrame,

Settembre è arrivato e con esso le annunciate rimodulazioni di 3 Italia che riguardano i piani tariffari ALL-IN Start, ALL-IN Prime Summer Per Te, ALL-IN Smart Raddoppia, ALL-IN PRIME Per Te, ALL-IN PRIME, ALL-IN Smart 5, ALL-IN Master 15, ALL-IN Master, per tutti i clienti che hanno attivato un’offerta fino al 31 marzo 2019.

Nello specifico, i rincari saranno di 1.49 euro, 1.99 euro e 2 euro. Per “addolcire la pillola”, l’operatore, brand di Wind Tre, offre 50 Giga in più al mese per 1 anno. Per attivare la promozione, i clienti dovranno inviare un SMS al 40100 con scritto GIGASI, entro il 30 Settembre 2019. L’opzione si disattiverà automaticamente al termine dei 12 mesi.

Chi non avesse deciso di recedere e quindi di accettare la rimodulazione contrattuale, potrà quindi attivare questo bonus comunque sicuramente interessante che permette di disporre di un cospicuo pacchetto dati aggiuntivo anche se solo per un anno.

Per chi non voleva accettare la rimodulazione è oramai tardi. Il recesso che 3 Italia offriva ai suoi clienti come previsto dall’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, doveva essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione dello specifico SMS che avvisava dalla rimodulazione.

Comunque, per i clienti colpiti da questi aumenti, ulteriori informazioni sono sempre disponibili sul sito ufficiale di 3 Italia all’interno della sezione “Tre informa“.