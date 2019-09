Nike, ecco le scarpe che si allacciano con la voce

Marco Locatelli,

Nike porta ad un nuovo livello il modello Adapt Huarache – calzatura che si aggiorna dal 1991 – e che in questa ultima versione non solo si allaccia da sola ma lo fa attraverso i comandi vocali.

Le nuove Adapt Huarache stringono e allentano i lacci della scarpa tramite i comandi di un’app, che possono essere inviati anche con la propria voce. Ma attenzione: questo è possibile solo se si è in possesso di un iPhone o un Apple Watch.

Quindi, chiedendo a Siri qualcosa come “Siri, allaccia le scarpe” queste si stringeranno da sole senza quindi nemmeno lo sforzo di abbassarsi per farlo da sé. Una chicca tecnologia che non fa altro che alimentare la pigrizia già tipica di questa particolare fase storica.

Inoltre, il sistema di allacciatura automatico e vocale non solo allaccia o slaccia: si può anche chiedere all’app con quale intensità i lacci devono essere stretti attorno alla calzatura, ad esempio, se si vuole uscire per una corsa va da sé che questi debbano essere belli stretti, ma vanno decisamente meglio più allentati se si sta semplicemente in ufficio o in casa.

E non è finita qua: sempre tramite l’app – e quindi con un apposito comando vocale – sarà possibile modificare i colori delle due luci led che si trovano sotto la suola delle Nike Adapt Huarache.

Le nuove Nike Adapt Huarache sbarcheranno sugli scaffali dei negozi il 13 settembre e potranno essere ordinate anche tramite l’applicazione ufficiale di Nike. Ancora non si hanno informazioni sul prezzo, ma il primo modello della scarpa “smart” aveva un costo di 350 euro e difficilmente ci si discosterà molto con questa nuova iterazione.

In Italia? Difficile dire se le scarpe che si allacciano con la voce arriveranno da noi o meno. Per ora non ci sono informazioni ufficiali in merito. Se vi stupisce la scarpa di Nike che si allaccia con la voce, ancora non avete visto la sciarpa smart brevettata da Xiaomi.