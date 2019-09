Droni, arriva il Parrot ANAFI FPV

Filippo Vendrame,

Parrot ANAFI FPV è una nuova versione del noto drone pieghevole della società francese. Rispetto al modello già in commercio, la principale novità è la presenza del visore Cockpitglasses 3 al cui interno va collocato il proprio smartphone con in esecuzione l’app FreeFlight 6.

Grazie all’utilizzo di questo visore, gli utenti potranno pilotare il drone in maniera diversa, vedendo in prima persona cosa ANAFI sta inquadrando con la sua videocamera. Una soluzione interessante, non certamente nuova nel panorama dei droni ma che rende sicuramente maggiormente appetibile questo prodotto che sta ottenendo un discreto successo. Lo streaming video è in Full HD e quindi dovrebbe essere garantita sempre la massima qualità visiva.

Con l’occasione, Parrot ha inserito anche due nuove modalità di volo: Cinematic e Racing. La seconda, in particolare, punta a voler offrire agli utilizzatori un’esperienza di volo molto simile a quella dei droni da gara.

Per il resto, il drone è tecnicamente identico a quello attualmente in commercio. ANAFI è dotato di una gimbal a tre assi in grado di stabilizzare meccanicamente una fotocamera con sensore Sony da 21MP (f 1/2.4) in grado di registrare video ad una risoluzione massima di 4K HDR a 30 fps.

La fotocamera dispone anche di zoom 2.8x in HD e 1.4x a 4K. Grazie alla gimbal a tre assi, la fotocamera può inclinarsi di 90 gradi verso il basso e di 90 gradi verso l’alto.

L’autonomia di volo si attesta sui 25 minuti. Parrot ANAFI funziona tramite la rete WiFi sia a 2.4 GHz che a 5.8 GHz. Secondo il costruttore francese, il drone può arrivare ad una distanza massima di 4 Km.

Parrot ANAFI FPV è già in vendita al prezzo di 799 euro. La confezione comprende il drone ANAFI FPV, il Parrot Skycontroller 3, il Parrot Cockpitglasses 3, una batteria, uno zaino, 8 eliche di ricambio, uno strumento di montaggio, una scheda microSD da 16 GB e un cavo da USB-A a USB-C.