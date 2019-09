Unieuro, sino a 300€ di rimborso per un vecchio PC

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte che sarà valido sino al prossimo 19 settembre. Volantino che include una promozione davvero molto interessante pensata per tutti coloro che hanno intenzione di cambiare il loro PC. Tutti coloro che acquisteranno un notebook o un PC desktop con un costo minimo di 299 euro potranno ricevere un rimborso sino a 300 euro spedendo il loro usato. Maggiori informazioni su questa iniziativa direttamente nel volantino o nei punti vendita della catena di elettronica.

Il volantino, ovviamente, contiene anche una ricca selezione di computer compatibili con questa promozione. Per esempio, l’ASUS FX505DUBQ124T a 1099,99 euro, l’Apple MacBook Air a 1.199 euro o il Surface Pro 6 con Type Cover a 899,99 euro. Non solo computer, comunque, perché il volantino di Unieuro è ricco anche di altre proposte. Tra gli smartphone, per esempio, la catena di elettronica propone il Huawei P30 Pro a 779,90 euro, il Huawei P30 Lite a 299,90 euro e il Samsung Galaxy S10e a 599 euro.

Gli appassionati di gaming, invece, potranno puntare sul bundle PS4 Pro con un gioco a 379,90 euro. Tante le proposte anche per tutti coloro che volessero trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica dove poter godere della vera alta definizione. Per loro, Unieuro propone moltissimi televisori di ultima generazione.

Volantino che continua con accessori per il mondo dell’informatica, indossabili, fotocamere, action cam, prodotti audio e robot per le pulizie domestiche. Inoltre, va segnalato anche il monopattino elettrico Segway ES2 venduto al prezzo di 479 euro, un prodotto per la micromobilità che va molto di moda per spostarsi facilmente nei centri urbani trafficati.