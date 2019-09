IFA 2019: Acer C250i, proiettore LED portatile

Filippo Vendrame,

All’appuntamento di IFA 2019, Acer ha presentato tante novità tra cui l’interessante proiettore wireless a LED portatile C250i che si caratterizza per essere dotato di orientamento multi-angolo stand-alone e per disporre della prima modalità autoritratto del mondo, per condividere in modo semplice i contenuti dello smartphone. Entrando nei dettagli di questo prodotto, Acer C250i dispone di un design particolare che ricorda un cilindro con moduli ruotabili e supporta la proiezione multi-angolo stand-free.

Un design elegante e che permette di poter pure risparmiare spazio prezioso, offrendo al contempo agli utenti la massima flessibilità nel proiettare contenuti su pareti, soffitti e qualsiasi superficie desiderino, senza richiedere un supporto o un treppiede. L’orientamento verticale del proiettore supporta la visualizzazione orizzontale e attiva automaticamente la modalità autoritratto che consente di proiettare direttamente video chat o sessioni di live streaming in modalità wireless, utilizzando l’intera superficie di proiezione, senza barre nere sul lato.

Sebbene Acer C250i sia un proiettore dalle dimensioni compatte, le sue specifiche tecniche sono decisamente valide ed interessanti. Questo prodotto proietta immagini con risoluzione 1080p e assicura una durata della batteria fino a 5 ore con una singola carica. Il modulo LED è garantito fino a 30.000 ore di accensione, visualizza una gamma di colori compatibile NTSC al 100%, una luminosità di 300 ANSI lumen e un rapporto di contrasto di 5.000:1. Il nuovo Acer C250i può anche essere usato come power bank portatile per ricaricare agevolmente gli smartphone. Gli altoparlanti Bluetooth integrati hanno una potenza nominale di 5 watt e sono in grado di offrire un suono corposo e di qualità. Gli smartphone possono connettersi facilmente in modalità wireless.

Presente pure una porta HDMI standard per la connessione e la visualizzazione di contenuti su notebook e desktop. Le porte USB Type-C e TypeA si possono usare come uscite video per smartphone e PC e sono plug-and-play al 100%, quindi non sono necessari software o driver aggiuntivi. La porta USB Type-A consente di proiettare contenuti multimediali direttamente da un’unità USB.

Oltre al C250i, Acer ha anche annunciato i nuovi proiettori laser della serie PL1 (PL1520i / PL1320W / PL1220), destinati a spazi espositivi, eventi, fiere o sale riunioni di medie dimensioni. Acer C250i sarà disponibile dal mese di gennaio con prezzi a partire da € 539. Acer PL1520i sarà disponibile dal mese di novembre con prezzi a partire da € 1.499.