IFA 2019, Acer lancia Swift 3, Swift 5 e Aspire C

Acer ha presentato all’IFA 2019 di Berlino due nuovi notebook e un desktop all-in-one con varie grandezze di schermo, rispettivamente Swift 3, Swift 5 e Acer Aspire C. Tutte le nuove proposte sono basate sui più recenti processori Intel CoreTM di decima generazione e Windows 10. In particolare i due notebook ultra-sottili sono pensati per chi cerca una soluzione estremamente portatile, uno chassis con design elegante, cornici sottili ed elevata autonomia. Il desktop all-in-one Acer Aspire C è indirizzato invece a studenti e famiglie, anch’esso con cornici sottili e design salvaspazio.

Acer Swift 5

Secondo il produttore è il notebook da 14 pollici più leggero al mondo, grazie a un telaio realizzato con una combinazione di leghe di magnesio-litio e magnesio-alluminio. Pesa 990 grammi e ha un processore grafico opzionale dedicato NVIDIA GeForce MX250, oppure con la grafica integrata Intel Iris Pro, tutto in uno spessore di 14,95 mm. Presente una cornice sottile per lo schermo su tre lati, che porta il rapporto schermo-corpo all’86,4%. Supporta un processore Intel Core i7-1065G7 fino alla decima generazione e un massimo di 512 GB di memoria SSD PCIe Gen 3×4.

Il display è un touchscreen IPS Full HD e il notebook dispone di un connettore USB Type-C con supporto ThunderboltTM 3, Intel Wi-Fi 6 a doppia banda (802.11ax) e Windows Hello tramite il lettore di impronte digitali. Una macchina pensata per i professionisti in movimento, con un’autonomia dichiarata di 12,5 ore e ricarica rapida che in 30 minuti garantisce fino a 4,5 ore d’uso. L’uscita è prevista da novembre con prezzi a partire da 899 euro.

Acer Swift 3

Si tratta di un notebook leggero con schermo IPS Full HD da 14 pollici e un peso di 1,19 kg, che sarà disponibile nelle colorazioni steel gray e millennial pink. Spesso 15,95 mm, supporta il processore Intel Core i7-1065G7 fino alla decima generazione con grafica Intel Iris Plus, oppure una GPU opzionale NVIDIA GeForce MX250. C’è la possibilità di installare fino a 512 GB di memoria SSD PCIe Gen 3×4, 16 GB di RAM LPDDR4. Inoltre dispone di connettività Thunderbolt 3 e Intel Wi-Fi 6 a doppia banda.

La durata della batteria dichiarata è anche in questo caso di 12,5 ore, con il supporto alla ricarica rapida che offre 4 ore d’utilizzo con 30 minuti di carica. Acer Swift 3 sarà disponibile a Novembre con prezzi a partire da 599 euro.

Acer Aspire C

Si tratta di un PC all-in-one dal design compatto, con uno spessore di 6,8 mm e varianti con schermi IPS Full HD da 27 pollici, 24 pollici e 22 pollici. Tutte le configurazioni includono processori Intel Core di decima generazione e una GPU dedicata NVIDIA MX130 opzionale. Lo spazio di archiviazione prevede fino a 1 TB tramite un SSD1 M.2 NVMe e fino a 2 TB con un HDD da 2,5 pollici, 32 GB di memoria DDR4-2666.

C’è anche un otturatore della fotocamera per coprirla fisicamente e garantire la privacy. Presente l’uscita HDMI, quattro porte USB 3.1 per collegare periferiche come stampanti, dispositivi di gioco, mouse e tastiere.