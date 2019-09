Microsoft, nuovi firmware per Surface Pro 5 e 6

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per i suoi Surface Pro 5 e Surface Pro 6. I nuovi firmware sono disponibili per tutti coloro che posseggono questi computer ma a patto che sia presente almeno Windows 10 April 2018 Update o una versione successiva del sistema operativo. Il change log condiviso dalla casa di Redmond mette in evidenza solo correttivi per migliorare la stabilità del sistema. Nessuna novità funzionale, quindi.

Surface – System – 5.2.139.0: Surface Storage Firmware Update – System devices (5.2.139.0 improves system stability.)

Da evidenziare un dato interessante. Circa una decina di giorni fa, molti utenti avevano iniziato a segnalare alcuni problemi di degrado delle batterie proprio di questi modelli. Non è chiaro se questo nuovo aggiornamento abbia lo scopo di risolvere quel problema ma le tempistiche di rilascio sembrerebbero farlo pensare.

Come in tutti questi casi, comunque, la loro installazione non può essere che suggerita visto che vanno a migliorare il funzionamento dei dispositivi. Il consiglio, quindi e soprattutto per chi aveva riscontrato problemi con le batterie, è quello di scaricare e installare quanto prima questi nuovi firmware attraverso il canonico canale di Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare i PC per rendere effettive le modifiche apportate. Fa quindi piacere notare come Microsoft continui a rilasciare nuovi firmware per i suoi dispositivi con l’obiettivo di offrire ai suoi utenti sempre la migliore esperienza d’uso possibile.

I nuovi firmware possono essere anche scaricati manualmente attraverso il sito di supporto di Microsoft ma il canale migliore rimane sempre Windows Update.