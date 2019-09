TIM Titanium X 50GB contro Wind e 3 Italia

Filippo Vendrame,

TIM Titanium X 50GB è una nuova offerta operator attack che l’operatore TIM ha lanciato nelle ultime ore e che potrà essere attivata all’interno dei negozi ufficiali aderenti. Trattandosi di un’offerta operator attack significa che è pensata per un preciso target di utenti, cioè per chi effettuerà la portabilità del proprio numero da specifici operatori.

Entrando nei dettagli di TIM Titanium X 50GB, la tariffa prevede mensilmente chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al costo di 9,99 euro. La tariffa è rivolta ai clienti Wind e 3 Italia ma anche a quelli che provengono da Iliad, Fastweb Mobile e qualsiasi Operatore Virtuale (no Kena Mobile, Ho. Mobile e Lycamobile), sebbene per questi TIM offra anche ulteriori offerte.

I clienti che sceglieranno TIM Titanium X 50GB dovranno sostenere anche alcuni costi iniziali. Nello specifico, 10 euro per l’acquisto della SIM, il primo canone anticipato e 12 euro per l’attivazione. Trattandosi di un’offerta speciale, nel caso di disattivazione non potrà più essere riattivata.

La velocità in 4G è limitata a 150 Mbps in download e a 75 Mbps in upload. Tutte le nuove SIM includono l’attivazione del piano base “TIM Base e Chat” che prevede un canone mensile di 2 euro (gratis il primo mese per i nuovi clienti). In ogni momento è possibile passare ad un piano base senza canone come “TIM Base New” e “TIM Semplice“.

TIM attiverà di default anche le opzioni “TIM In Viaggio Full” (per i viaggi al di fuori dell’Unione Europea) e “Giga di Scorta” (per poter continuare a navigare in caso di esaurimento del traffico dati).