NASA osserva misteriose luci verdi nello spazio

La NASA ha osservato qualcosa di apparentemente strano nello spazio, tramite il suo telescopio NuSTAR X-ray, cioè una fonte misteriosa di raggi X molto luminosi che producono macchie ben visibili di colore verde e blu. Nel giro di qualche giorno, queste macchie sono sparite. Queste provengono dalla cosiddetta “Galassia fuochi d’Artificio”, come viene chiamata comunemente dalla comunità scientifica. In realtà il suo nome è NGC 6946 ed è una galassia a spirale che si trova al confine tra le costellazioni del Cigno e di Cefeo.

Un recente studio pubblicato sull’Astrophysical Journal offre potenziali spiegazioni per la comparsa di una macchia verde vicino al centro della galassia, che è apparsa e scomparsa nel giro di poche settimane. L’obiettivo principale delle osservazioni di NuSTAR era di esaminare una supernova, cioè l’enorme esplosione di una stella.

La chiazza verde, nota come UltraLuminous X-ray source (ULX), cioè “sorgente di raggi X ultraluminosa”, mostrata nella parte inferiore della galassia, non è apparsa durante la prima osservazione, ma si è palesata durante la seconda, solo 10 giorni dopo. Un altro telescopio spaziale, il Chandra X-ray Observatory della NASA, ha scrutato di nuovo l’oggetto, cioè ULX-4, scomparso molto velocemente. Hannah Earnshaw, ricercatore al Caltech e autore principale dello studio, ha dichiarato:

Dieci giorni sono davvero pochi per far apparire un oggetto così luminoso. Di solito con NuSTAR osserviamo cambiamenti più graduali nel tempo e spesso non osserviamo più volte una fonte in rapida successione. In questo caso siamo stati fortunati ad avere una fonte che cambiava molto rapidamente, davvero molto interessante.