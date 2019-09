Candido Romano,

Facebook Dating è realtà, disponibile dopo un anno di test in 20 Paesi. Si tratta di una nuova funzionalità del popolare social network, annunciata nel 2018 durante la conferenza F8, che consente di trovare persone per avviare una relazione sentimentale. Attualmente l’Italia non rientra tra i luoghi selezionati per la disponibilità, ma dovrebbe arrivare entro il 2020.

Facebook Dating è praticamente una risposta a Tinder: aiuta potenzialmente l’utente a trovare l’anima gemella con un sistema di incroci che prende in considerazione gli eventi, i gruppi in comune e gli interessi. Per utilizzare il servizio bisogna essere maggiorenni e il profilo Facebook Dating sarà separato da quello principale: suggerirà persone quindi in base a vari fattori e preferenze.

Chiaramente un altro fattore importante sarà la vicinanza geografica e inoltre al profilo Dating si potranno integrare anche le immagini di quello Instagram. La novità di questa nuova funzionalità è la cosiddetta “secret crush”, che si può tradurre letteralmente in “cotta segreta”. Questa consente di far sapere a Facebook che si è interessati a una persona in particolare all’interno della propria lista di amici. Questo interesse però sarà dichiarato a quella specifica persona solo se lui (o lei) farà lo stesso.

Facebook ha assicurato che in Dating entro la fine del 2019 saranno integrate anche le Storie, ormai elemento imprescindibile in qualsiasi social. Ogni utente potrà manifestare l’apprezzamento per un altro semplicemente con il pulsante Mi Piace. Ci sarà quindi una differenza sostanziale rispetto a Tinder, dato che p del tutto assente il sistema dello “Swipe”.

Questo permette di scorrere molto velocemente le schede dei vari profili e potenziali partner, dove i Mi Piace sono rappresentati dallo swipe a destra, mentre un giudizio negativo dallo swipe a sinistra. Facebook Dating invece punta all’interazione tra gli utenti, con la scrittura di messaggi e commenti alle foto se si dimostra interesse ad un profilo. Una volta inviati questi commenti l’utente non sarà in grado di contattare il profilo, a meno che questo non risponda, dimostrando quindi interesse a sua volta.