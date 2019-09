IFA 2019, Netgear Wi-Fi 6 Orbi Mesh e altre novità

Candido Romano,

Netgear apre il sipario a Berlino durante IFA 2019, presentando una nuova serie di prodotti. Si tratta di Meural Canvas II, un quadro digitale Wi-Fi, il nuovo ripetitore Wi-Fi Netgear Nighthawk AX8, il sistema WiFi 6 Orbi Mesh e infine Netgear Insight, cioè nuove funzionalità per la soluzione di gestione via cloud della rete aziendale.

Meural Canvas II

L’azienda tecnologica Meural è entrata a far parte della linea di prodotti smart di Netgear nel 2018 e Meural Canvas II rappresenta il primo lancio ufficiale in Europa dopo l’acquisizione. Si tratta di un quadro digitale Wi-Fi, che nasce per portare l’arte in casa, in ufficio o in altri ambienti. Ha un display opaco anti-riflesso,c he permette di vedere nel dettaglio ogni singola pennellata dell’opera d’arte come se la si stesse guardando passeggiando all’interno di un museo.

Ha una connessione Wi-Fi avanzata che consente un veloce upload delle immagini. Questa nuova versione consuma il 45% in meno di energia rispetto al modello precedente e i sensori di luce ambientale, posizionati sulla parte frontale del dispositivo, sono stati potenziati per regolare al meglio la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale. Meural Canvas II è disponibile in due formati in 16:9, di cui la prima cons schermo HD da 27 pollici (19×29 cm) e quella più piccola (16×24 cm) con uno schermo HD da 25 pollici.

Funziona anche con Amazon Alexa, ha un’app dedicata e si può accedere in maniera smart a 30.000 opere d’arte iscrivendosi a Meural Members. Insieme all’archivio online, incluso nell’abbonamento, Meural è dotato di una porta USB e uno slot per le SD card che fa sì che l’utente abbia sempre la memoria necessaria in base alle sue esigenze. Ecco i prezzi:

19×29 cm disponibile in bianco o nero con display HD da 27 pollici a 849 euro

19×29 disponibile nei colori legno chiaro e scuro con display HD da 27 pollici a 899 euro

16×24 disponibile in bianco o nero con display HD da 21.5 pollici a 649 euro

16×24 disponibile nei colori legno chiaro e scuro con display HD da 21.5 pollici a 699 euro

Perno snodabile Meural Swivel Mount disponibile a prezzo di 49 euro

Nighthawk AX8

Si tratta di un ripetitore Wi-Fi Mesh Wi-Fi 6, cioè una soluzione universale che, se connessa a una rete domestica, permette di ampliare la capacità e la copertura del Wi-Fi in casa. È in grado di fornire il massimo delle capacità, velocità e migliore copertura, potendo beneficiare di una connessione a banda larga in ogni angolo della casa, navigando ad una velocità fino a 6 Gbps. Gli 8 stream garantiscono una maggior larghezza di banda per tutti i dispositivi connessi alla rete domestica. La velocità di download in gigabit da dispositivi mobile e laptop è finalmente possibile sempre grazie a una larghezza di banda pari ai 160MHz.

Integra chiaramente il nuovo standard Wi-Fi 6 che garantisce un maggiore capacità e velocità, soprattutto in ambienti dove è presente un numero elevato di device connessi alla rete domestica come tablet, smartphone, smart TV, smart light e telecamere di videosorveglianza. Inoltre per la connessione via cavo Nighthawk AX8 è dotato di 4 porte gigabit LAN mentre, in caso si necessiti di aggiungere spazio di archiviazione, il nuovo ripetitore mesh integra anche una porta USB 3.0. Per ora è disponibile in preordine al prezzo di 299 euro.

Sistema WiFi 6 Orbi Mesh

Si tratta di una soluzione innovativa che risponde a una realtà sempre più connessa dove, all’interno di ogni abitazione, ci sono una moltitudine di dispositivi sempre accesi e costantemente connessi alla rete WiFi, molti dei quali utilizzano applicazioni a banda larga per lo streaming 4K/8K UHD con funzionalità multischermo.

WiFi 6 Orbi Mesh è in grado di supportare il traffico generato dai numerosi smart device: WiFi 6 fornisce un numero maggiore di “corsie” rispetto alla tecnologia precedente. Questa soluzione consente di sfruttare la velocità giga sia attraverso la porta WAN da 2.5 Gbps sia attraverso il link-aggregation e utilizza la tecnologia brevettata Tri-Band mesh Netgear con connessione backhaul dedicata, che garantisce un roaming all’interno delle mura domestiche senza compromessi.

Il sistema Wi-Fi 6 Orbi Tri-band Mesh sarà disponibile il prossimo mese a un prezzo di 799 euro, per il pack composto da un router e un satellite.