Decine di profili e pagine riconducibili al movimento di estrema destra Casapound sono stati cancellati da Facebook e Instagram. I profili ufficiali non sono più raggiungibili, ma anche quelli di numerosi esponenti nazionali, locali e provinciali, anche quelli di alcuni eletti nelle città italiane. I profili Twitter di esponenti di Casapound invece sono ancora attivi. Cancellata anche la pagina de Il Primato Nazionale, giornale sovranista che fa riferimento proprio a Casapound.

L’organizzazione guidata da Gianluca Iannone ha visto quindi sparire la pagina ufficiale “Casapound Italia”, che aveva 280mila follower e la certificazione di Facebook con la spunta blu. Ecco come ha spiegato Facebook la decisione di oscurare profili e pagine, tramite un portavoce:

Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia. Gli account che abbiamo rimosso oggi violano questa policy e non potranno più essere presenti su Facebook o Instagram.