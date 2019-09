MSI annuncia GT76 Titan, potente notebook gaming

Candido Romano,

Giocare in mobilità senza compromessi: è questo il motto di MSI, che ha annunciato la disponibilità in Italia del GT76 Titan, il nuovo e potente laptop da gaming. Pensato per chi vuole poter giocare al massimo ovunque ci si trovi, riesce ad essere più potente anche rispetto a diversi PC desktop da gioco.

L’hardware si basa su processori per desktop Intel Core i9 CoffeeLake 8 Core overcloccabili fino a 5 GHz e grafica NVIDIA GeForce RTX Serie 20. MSI GT76 Titan riesce quindi a garantire il massimo anche per i titoli più esigenti in termini di potenza, grazie anche al suo sistema di raffreddamento.

Con 4 ventole e 11 heat pipe, Cooler Boost Titan mantiene sotto controllo le temperature delle componenti chiave del laptop, consentendo di sfruttare al meglio tutte le potenzialità della CPU e della GPU. Il display arriva fino a 4K, ma c’è anche l’opzione Full HD con un refresh rate fino a 240Hz. Il design ha cornici sottili, mentre il convertitore Digitale-Analogico ESS Sabre Hi-Fi DAC e le tecnologie Dynaudio e Nahimic offrono esperienze sonore Hi-Res.

Esteticamente sembra una supercar, ha il classico look aggressivo da notebook gaming. La scocca è traforata e permette di vedere il sistema di raffreddamento, motivi a fibra di carbonio di alcuni particolari e il sistema di illuminazione a LED della tastiera e dello chassis, interamente personalizzabili via software.

Per la connettività è presente la tecnologia Killer DoubleShot Pro, che consente gestire le priorità del traffico di rete ed evitare il lag durante le partite. C’è poi Killer Wi-Fi 6 che supporta lo standard 802.11ax e offre una larghezza di banda fino a 2.4 Gbps e latenze inferiori fino al 75% rispetto al precedente AC 2×2.

MSI GT76 Titan uscirà in Italia dall’ultima settimana di settembre con prezzi a partire da 3,799 euro comprensivi di un esclusivo loot box del valore di 109 Euro.