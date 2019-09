La nuova Microsoft To-Do che sostituirà Wunderlist

Filippo Vendrame,

Questa settimana Microsoft sta apportando alcune importanti modifiche all’app To-Do, con una riprogettazione che include ulteriori opzioni di personalizzazione rivolte agli utenti di Wunderlist. Le intestazioni della versione attuale di To-Do saranno sostituite da una varietà di immagini di sfondo e di template colorati. Gli utenti saranno anche in grado di scegliere il background della torre della televisione di Berlino che è presente in Wunderlist, poiché Microsoft cerca di riunire il meglio delle due app all’interno di un’unica applicazione.

La modalità Dark è ora disponibile anche su Android, Windows e Mac e debutterà presto su iOS 13 una volta che Apple rilascerà l’aggiornamento alla fine di questo mese. Oltre ai nuovi sfondi, Microsoft ricorda anche agli utenti di Wunderlist cosa è cambiato in To-Do nell’ultimo anno o giù di lì. Una versione per Mac ha debuttato all’inizio di quest’anno e To-Do include anche una funzione di pianificazione giornaliera che utilizza le smart list che si possono usare in Wunderlist. La funzione “My Day” si aggiornerà ogni giorno con suggerimenti su ciò che gli utenti devono fare in quella giornata.

Microsoft spera che queste novità convincano gli utenti Wunderlist ad utilizzare la nuova app To-Do. Il nuovo design arriva pochi giorni dopo che Christian Reber, fondatore di Wunderlist, si è offerto di riacquistare l’app da Microsoft per evitare che venisse chiusa. Microsoft non ha fornito ulteriori aggiornamenti sui tempi di chiusura di Wunderlist, ma la società menziona che questa nuova versione di To-Do è il meglio delle due app. Microsoft sta ora cercando ulteriori feedback sulle modifiche e ricorda alle persone che è facile migrare da Wunderlist.