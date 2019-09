WhatsApp, ascoltare i vocali senza aprire l’app

Candido Romano,

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano a lavorare sull’implementazione di nuove funzionalità per l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Questa volta però si parla di una nuova funzione disponibile solo per gli utenti iOS, in particolare per coloro che sono iscritti alla versione beta, che consente di provare in anteprima le novità.

In WhatsApp beta nella versione 2.19.91.1 è stata implementata una funzionalità di cui si è parlato anche negli scorsi mesi, ottima per coloro che ricevono molti messaggi vocali sulle chat private o nei gruppi. Permette di ascoltare i messaggi vocali direttamente dalle notifiche, senza entrare nell’applicazione.

L’utilizzo è molto semplice: quando si riceve il messaggio vocale, basta guardare la notifica che ora ha un media player incorporato, proprio per ascoltarlo. Basterà premere il pulsante Play per riprodurre il contenuto e questo vale anche per altri contenuti multimediali, ovviamente sempre audio. In questo modo l’ascolto dei contenuti vocali sarà molto più comodo e veloce e non si dovranno attendere caricamenti ulteriori in seguito all’apertura dell’app.

Una novità che però solo in pochi potranno provare, dato il numero ristretto di utenti iscritti al programma beta su iOS, se paragonati al totale degli utilizzatori. Non c’è alcun periodo di rilascio al pubblico di questa funzionalità, così come non c’è una data per gli utenti Android. Non bisogna far altro che attendere e sperare che gli sviluppatori WhatsApp accelerino sul rilascio, anche perché ci sono tantissime altre novità su cui stanno lavorando.

Una di questa è l’attesissima Dark Mode, cioè la modalità che di fatto scurisce tutta l’estetica dell’applicazione. Utile per il risparmio della batteria, è utilizzata dagli utenti su altre app anche come funzione per riposare gli occhi durante le ore serali.