Xiaomi Mi 9 Pro 5G, ricarica wireless da 30 Watt

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha annunciato la nuova tecnologia di ricarica wireless Mi Charge Turbo da 30 Watt che verrà introdotta con il Mi 9 Pro 5G. La massima potenza raggiunta finora era 20 Watt. Qualche mese fa il produttore cinese aveva anche mostrato una tecnologia di ricarica wired da 100 Watt, ma al momento non è supportata da nessun smartphone.

La nuova tecnologia è basata sull’architettura di ricarica diretta 4:1 con due livelli di riduzione della tensione che migliora l’efficienza, generando meno calore durante il processo rispetto all’architettura 2:1 della tecnologia da 20 Watt utilizzata nel Mi 9. La base di ricarica (Wireless Charging Stand) con ventola integrata può caricare una batteria da 4.000 mAh da 0 a 50% in circa 25 minuti e da 0 a 100% in 69 minuti. Si tratta di prestazioni addirittura superiori a molti caricabatteria con filo.

Xiaomi ha inoltre incrementato le prestazioni della ricarica wireless inversa, raggiungendo una potenza di 10 Watt. Le soluzioni attuali non superano i 5 Watt. La tecnologia permette di usare il Mi 9 Pro 5G per caricare auricolari, smartwatch e altri smartphone. Un iPhone XS Max può essere caricato fino al 20% in 30 minuti. Il produttore ha inoltre implementato sette misure di sicurezza, tra cui le protezioni per sovratensioni e sovracorrenti.

Xiaomi ha infine sviluppato una tecnologia di trasmissione dual band che usa il Bluetooth. A differenza dello standard Qi che combina alimentazione e dati, la tecnologia del produttore cinese separa alimentazione e trasmissione dati basati su Bluetooth. In definitiva il Mi 9 Pro 5G supporterà quattro metodi di ricarica: wired fast charging, wireless flash charging, wired OTG reverse charging e wireless reverse charging. Quando collegato alle rete elettrica tramite filo, lo smartphone può ricaricare un altro dispositivo in modalità wireless. Quando invece utilizza la ricarica wireless può ricaricare un altro dispositivo collegato alla porta USB Type-C.