Amazon Quantum Ledger Database è disponibile

Antonino Caffo,

Quando Amazon Managed Blockchain (AMB) ha raggiunto la disponibilità generale, qualche mese fa, il produttore aveva spiegato la possibilità di farlo dialogare con Amazon Quantum Ledger Database (QLDB). Purtroppo, il servizio era ancora in una forma primordiale, mentre è oggi finalmente disponibile a livello globale. Di cosa si tratta?

Secondo Amazon, QLDB è ideale per i clienti che desiderano servizi blockchain piuttosto standard come contratti intelligenti e condivisione anonima dei dati, ma anche che necessitano di un libro mastro di proprietà centralizzato. Amazon ha dichiarato: «I clienti possono utilizzare database relazionali o sfruttare la tecnologia di contabilità generale in uno dei framework blockchain open source. Nessuna delle due soluzioni è ottimale». Per la compagnia, i registri basati su blockchain possono essere difficili da configurare e gestire.

Amazon QLDB è una nuova classe di database che fornisce un libro mastro ad alte prestazioni, immutabile e crittograficamente verificabile che i clienti possono utilizzare per creare applicazioni che fungono da sistema di registrazione, in cui più parti effettuano transazioni con un’entità centralizzata e affidabile.

AWS ha affermato di utilizzare una versione di Amazon QLDB internamente da anni e ha ora aggiunto la possibilità di verificare crittograficamente l’integrità dei dati man mano che viene distribuito ai clienti esterni. Questi i principali vantaggi:

registro transazionale immutabile che tiene traccia di tutte le modifiche nel tempo

transazioni conformi a atomicità, isolamento di coerenza e durata (ACID)

cambiamenti storici concatenati crittograficamente e verificabili in SQL Serverless

nessun consenso distribuito, e quindi maggiore in transazione rispetto ad altri framework blockchain