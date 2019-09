Oggetti cambiano colore con inchiostro del futuro

Candido Romano,

Immaginate di avere un paio di scarpe che possono cambiare colore ogni giorno, per poterle abbinare praticamente a qualsiasi vestito. Questo è solo un esempio per descrivere una nuova ricerca del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) del MIT. Hanno lavorato al cosiddetto progetto PhotoChromeleon e messo a punto un inchiostro speciale che permette di cambiare colore agli oggetti che vengono esposti a particolari tipi di luce.

Si possono creare in questo modo personalizzazioni potenzialmente infinite. Ecco come spiega questo progetto il primo autore dello studio, Yuhua Jin:

Questo speciale tipo di colorante potrebbe consentire una miriade di opzioni di personalizzazione che potrebbero migliorare l’efficienza produttiva e ridurre gli sprechi. Gli utenti possono personalizzare i loro effetti personali e l’aspetto su base giornaliera, senza la necessità di acquistare lo stesso oggetto più volte in diversi colori e stili.

Come si ottiene questo inchiostro? Gli scienziati hanno sciolto in una vernice trasparente i coloranti ciano, magenta e giallo. Si procede poi con l’illuminazione delle superfici trattate con una luce UV e in questo modo si ottiene la piena saturazione. Per consentire di vedere il risultato, i ricercatori hanno applicato tutto questo su modelli 3D inseriti in una scatola con un proiettore e luci UV. In questo modo è possibile letteralmente attivare e disattivare i colori con un programma per computer.

Non solo scarpe: questa tecnica è stata usata su un’auto, un camaleonte giocattolo e altri oggetti. Ovviamente il nuovo colore non rimane attivo per sempre, per ora dura tra i 15 e i 40 minuti. Gli scienziati continueranno a lavorare a questi coloranti fotosensibili, per un continuo miglioramento della tecnologia, ampliandone anche il modo in cui vengono fabbricati.