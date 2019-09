Revolut, 5 regole per acquisti online in sicurezza

Filippo Vendrame,

Il 14 settembre entreranno in vigore le nuove norme sulla Strong Customer Authentication (SCA), come parte integrante della direttiva PSD2. L’obiettivo finale di queste norme è quello di aumentare la sicurezza delle transazioni online utilizzando l’autenticazione a due fattori, aiutando gli utenti a evitare le frodi online. Purtroppo, nessun sistema è davvero sicuro al 100%, anche a causa del fatto che i pirati informatici sono sempre alla ricerca di nuovi sistemi per frodare gli utenti,

Proprio per questo, Revolut, fintech europea che offre conti online ai suoi oltre 7 milioni di utenti, ha stilato 5 consigli utili per aiutare le persone ad evitare le truffe online.

Consigli per acquisti sicuri

Il primo consiglio è quello di non condividere mai le password o in codice PIN del conto online con qualcuno. Nemmeno la propria banca potrà mai chiederli. Inoltre, è sempre bene assicurarsi di accedere al proprio account tramite i canali ufficiali come sito, app, etc. Quando non si è certi, è preferibile contattare la propria banca o servizio finanziario per richiedere chiarimenti.

In secondo luogo, è preferibile aumentare il livello di sicurezza chiedendo alla propria banca di comunicare ogni singola transazione attraverso due canali – ad esempio tramite SMS ed email – e utilizzare un indirizzo email diverso per l’account di online banking e per le transazioni finanziarie rispetto a quella utilizzata per i social media.

Il terzo consiglio è quello di mai condividere dati personali – come il numero di telefono, la data di nascita, la prima automobile o il nome dell’animale domestico – sui social media come Facebook. Grazie a questi dati i truffatori possono spacciarsi facilmente per qualcun altro e mettere in atto delle frodi come il furto di SIM (o SIM swap) che consiste nel prendere controllo del numero di telefono di un utente e acquisire tutte le informazioni utili per accedere ai suoi account email e bancari.

In quarto luogo, tenere sempre aggiornate le proprie app e i device in modo da evitare bug e beneficiare di livelli di sicurezza più alti. Nel frattempo, è sempre bene tenere sotto controllo i propri dispositivi: lunghi periodi senza segnale telefonico o senza ricevere chiamate o messaggi, potrebbero significare che qualcosa non va. In questo caso, è una buona idea contattare il proprio operatore telefonico per escludere di essere vittima di furto di SIM.

Infine, il quinto suggerimento è quello di aumentare la sicurezza delle transazioni online utilizzando delle carte virtuali usa e getta, soprattutto quando si acquista su siti meno conosciuti. Queste carte possono essere utilizzate per i pagamenti online per poi essere distrutte e rimpiazzate da altre con numeri diversi. Ciò rende impossibile utilizzarle più di una volta. Revolut offre carte usa e getta illimitate con i suoi piani Premium e Metal.

L’applicazione di Revolut invia inoltre notifiche push in tempo reale ogni volta che viene effettuato un acquisto, permettendo agli utenti di monitorare le transazioni e segnalare immediatamente eventuali anomalie. Inoltre, Revolut ha appena introdotto i pagamenti 3D Secure per tutti gli utenti. In questo modo, effettuando un acquisto online, gli utenti riceveranno una notifica dall’app per accedere all’account e verificare il pagamento (a discrezione del merchant).