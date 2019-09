Windows 10 20H1 build 18980: novità per Cortana

Filippo Vendrame,

Microsoft ha distribuito la nuova build 18980 di Windows 10 20H1 agli Insider che fanno parte del Fast Ring. Questa nuova build di sviluppo di Windows 10 non contiene particolari grandi novità. Scorrendo il change log diffuso dalla società, la novità più rilevante è la disponibilità della nuova app di Cortana per tutti gli Insider. In precedenza, infatti, era stata resa accessibile solo per una parte di loro.

Al momento, la lingua supporta è solamente quella inglese ma attraverso futuri aggiornamenti arriveranno tutte le altre lingue normalmente supportate dall’assistente vocale di Microsoft. L’obiettivo finale è rendere pronta la nuova app di Cortana al momento del rilascio finale di questo nuovo grande step funzionale del sistema operativo che avverrà nel corso della primavera del 2020. Altra piccola novità una serie di affinamenti al sottosistema Windows per Linux (WSL). In particolare, è stato aggiunto il supporto WSL2 per i dispositivi ARM64.

Come terza piccola novità, tutte le novità annunciate in passato per la pagina “Componenti Aggiuntivi di Windows” sono adesso disponibili per tutti gli Insider. Infine, Microsoft ha risolto moltissimi bug ed ha ottimizzato diversi aspetti della piattaforma.

Ovviamente, permangono ancora un certo numero di problemi noti, del resto lo sviluppo di Windows 10 20H1 è ancora all’inizio. Questo significa che l’esperienza d’uso potrebbe essere inficiata da questi bug che potrebbero rendere instabile il sistema operativo.

Proprio per questo, il suggerimento per gli addetti ai lavori è quello di sperimentare questa nuova build di sviluppo solamente all’interno di macchine adibite ai test. Windows 10 20H1 non è ancora pronto per essere utilizzato all’interno di computer di uso quotidiano.

Il completo change log è disponibile all’interno di un post dedicato sul blog di Microsoft dedicato a Windows 10.