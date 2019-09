Antonino Caffo,

I resti di un uomo della Florida, scomparso senza lasciare traccia 22 anni fa, sono stati recuperati dopo che la sua auto, sommersa in uno stagno dal 1997, è stata scoperta visualizzando Google Earth.

William Moldt, un quarantenne residente a Lantana, in Florida, è stato segnalato disperso l’8 novembre 1997, dopo che non è tornato a casa dopo una serata fuori in un club . Il mistero decennale ha trovato la sua conclusione il mese scorso, dopo che un residente ha chiamato la polizia il 28 agosto riferendo di aver scoperto un’auto completamente immersa nello stagno di ritenzione dietro la sua casa.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach ha confermato mercoledì che i resti scheletrici trovati all’interno dell’auto, che a sua volta hanno dimostrato di essere stati nell’acqua per un po’ di tempo, appartenevano a Moldt. La BBC afferma che un utente si era accorto dell’automobile mentre esaminava Google Earth. Un utente esperto di mappatura, essendo un geometra.

«Sorprendentemente, il veicolo era stato chiaramente visibile su una foto satellitare dell’area su Google Earth dal 2007, ma a quanto pare nessuno lo ha notato fino ad oggi, quando un geometra ha visto l’auto mentre spulciava Earth».

Il National Missing and Unidentified People System riferisce che Moldt aveva lasciato un night club il 7 novembre 1997 da solo nella sua auto intorno alle 23:00 e, sebbene avesse bevuto diversi drink prima di partire, non sembrava essere ubriaco all’uscita. L’ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach sospetta che Moldt possa aver perso il controllo dell’auto in qualche modo, ma ha suggerito che la causa esatta dell’incidente è sconosciuta e probabilmente rimarrà tale.

Non è possibile determinare cosa sia successo molti anni fa, cosa sia successo – ha detto alla BBC Therese Barbera, portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach – Tutto quello che sappiamo è che era scomparso ed ora è stato ritrovato.