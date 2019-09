Microsoft Surface Pro 7 arriverà in 5 varianti

Filippo Vendrame,

Il Surface Pro 7 dovrebbe essere uno dei grandi protagonisti dell’evento hardware di Microsoft che si terrà a New York il prossimo 2 ottobre. Un appuntamento che si preannuncia pieno di grandi novità e che sarà trasmesso pure in diretta streaming. Secondo WinFuture, questo nuovo 2-in-1 Windows 10 della casa di Redmond dovrebbe essere declinato in ben 5 varianti.

Secondo la fonte, in particolare, la versione entry level sarà caratterizzata dalla presenza del processore Intel Core i3. Trattasi di un particolare inedito visto che l’attuale Surface Pro 6 utilizza come processore base l’Intel Core i5. Questo dettaglio fa ben sperare, quindi, per un prezzo d’accesso competitivo. Ovviamente, i nuovi processori che Microsoft utilizzerà saranno quelli di decima generazione. Da capire solamente se si tratterà dei Comet Lake o dei Ice Lake. Secondo la fonte, il modello Intel Core i3 dovrebbe essere quello di fascia Y che riduce le prestazioni di picco ma che permette di realizzare un dispositivo fanless. I modelli più performanti, invece, adotterebbe i processori di fascia U dotati, però, di un sofisticato sistema di raffreddamento.

Di seguito le configurazioni del Surface Pro 7 secondo la fonte:

Microsoft Surface Pro 7: Intel Core i3, 4 GB di RAM, SSD da 128 GB

Microsoft Surface Pro 7: Intel Core i5, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB

Microsoft Surface Pro 7: Intel Core i5, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB

Microsoft Surface Pro 7: Intel Core i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD

Microsoft Surface Pro 7: Intel Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD

Il 2 ottobre si avvicina sempre di più ed è verosimile che prima di allora emergano altre indiscrezioni su questo prodotto. Per esempio, non è chiaro ancora se il Surface Pro 7 sarà una semplice evoluzione dell’attuale modello o se sarà un prodotto competentemente ridisegnato.