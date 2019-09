Nuovi Surface Pro e Laptop con Intel Ice Lake

Filippo Vendrame,

Il 2 ottobre Microsoft terrà un nuovo evento dedicato ai Surface. In quella sede è molto probabile che la casa di Redmond presenti i nuovi Surface Pro 7 e Surface Laptop 3. Non è chiaro che innovazione porteranno e se saranno solo un leggero upgrade o se saranno modelli totalmente nuovi. Tuttavia, da Geekbench è emerso un indizio che svela un dettaglio tecnico che dovrebbe far parte della dotazione dei nuovi Surface.

Dal database del sito di Benchmark è apparso il prodotto “OEMJL OEMJL Product Name EV1.5A“, un nome che adopera lo stesso schema di quello del Surface Go con CPU Intel Core m3 recentemente apparso sempre su Geekbench. Secondo quanto emerso, quindi, “OEMJL OEMJL Product Name EV1.5A” dispone della CPU Intel Ice Lake di decima generazione (Intel Core i5-1035G1) – 3.60 GHz con Turbo Boost. Non è chiaro, ovviamente, di che esatto Surface si tratti ma potrebbe trattarsi davvero o del Surface Pro 7 o del Surface Laptop 3.

Un dettaglio importante che evidenzia che i nuovi dispositivi della casa di Redmond disporranno sicuramente dell’ultima generazione dei processori Intel. Ma i Surface Pro 7 e i Surface Laptop 3, sempre che si chiamino così, potrebbero non essere le sole novità di quell’evento.

La casa di Redmond potrebbe annunciare anche i Surface Book 3. L’evento potrebbe rappresentare l’occasione per presentare il più volte chiacchierato Surface con doppio schermo, noto come Centaurus. Un prodotto innovativo, dotato di un design simile al famoso Microsoft Courier e caratterizzato dal sistema operativo Windows Lite.

Un evento che potrebbe portare molte sorprese. Non rimane quindi che attendere il 2 ottobre o ulteriori indiscrezioni su prossimi Surface di casa Microsoft.