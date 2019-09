Windows 10, problemi di rete con l’ultimo update

Filippo Vendrame,

Sembra ultimamente che gli aggiornamenti cumulativi di Windows 10 rilasciati da Microsoft stiano dando qualche problema di troppo. L’ultimo, in particolare, rilasciato durante il Patch Tuesday (KB4515384), ha causato, per alcuni utenti, un problema di funzionamento alla ricerca di Windows e di interazione con il Menu Start. Successivamente, sono iniziati a emergere rapporti su problemi all’audio, in particolare su alcuni giochi.

Purtroppo, sembra che l’elenco dei problemi sia destinato a crescere poiché alcuni utenti riscontrano anche alcuni problemi a livello di rete. In particolare, il bug riscontrato andrebbe a disconnettere la connettività Ethernet o WiFi. Gli utenti afflitti dal problema segnalano che gli adattatori di rete hanno smesso di funzionare dopo aver applicato questo aggiornamento. La reinstallazione dei driver di rete dal sito del produttore o da Windows Update non risolverebbe il problema. Ovviamente, rimuovendo l’aggiornamento di Windows 10, il problema sparisce.

Microsoft, al momento, non ha ancora riconosciuto il problema ma le segnalazioni ci sono e sono pure numerose. Si evidenzierebbero, inoltre, anche problemi con il funzionamento dell’Action Center dopo l’installazione dell’aggiornamento.

Insomma, l’ultimo Patch Tuesday sembra aver causato qualche grattacapo di troppo agli utenti Windows 10. Microsoft è solita rilasciare molteplici aggiornamenti cumulativi per Windows 10 nel corso del mese ed è quindi possibile che molti di questi problemi vengano presto risolti.

Questo non cambia, però, che ultimamente gli aggiornamenti cumulativi presentino una qualità inferiore al solito. Microsoft, dunque, è chiamata a lavorare di più per verificare che gli update che distribuisce non contengano bug fastidiosi che vanno a limitare l’esperienza d’uso dei PC dei clienti.