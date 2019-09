Matteo Tontini,

La lunga attesa per Pixel 4 sembra finalmente giungere al termine. Google ha infatti annunciato che un evento in cui saranno presentate “alcune novità Made by Google” si terrà a New York il 15 ottobre.

Nell’invito per la stampa non vengono forniti ulteriori dettagli al riguardo, ma la società ha tradizionalmente sfruttato i suoi eventi di ottobre per distribuire nuovi Pixel, dispositivi intelligenti Nest e Home e laptop e tablet Chrome. Il marchio “Made by Google” è, infatti, quello che viene utilizzato dall’azienda per i dispositivi prodotti internamente.

Sebbene Pixel 4 non sia stato specificamente menzionato nell’invito, negli ultimi mesi il colosso della ricerca ha fornito una serie di piccoli dettagli sul nuovo telefono. Per esempio, c’è stato un nuovo leak sulla fotocamera, nonché alcune anticipazioni sulla tecnologia radar che verrà utilizzata per il sistema gesture (dettagli del telefono sono trapelati anche da fonti esterne). Il lancio di Pixel 4 è un banco di prova importante per BigG: all’inizio di quest’anno Ruth Porat, Chief Financial Officer di Alphabet, ha dichiarato nel corso di una riunione finanziaria che le vendite dei dispositivi Pixel erano diminuite a causa di “recenti pressioni nel mercato degli smartphone premium”. Google ha poi svelato Pixel 3A a maggio, in parte in risposta al crollo delle vendite degli smartphone di casa.

La mossa sembra aver aiutato. A giugno, il CEO Sundar Pichai ha dichiarato che le vendite dei Pixel erano raddoppiate nel secondo trimestre, con l’aiuto di Pixel 3A nella fascia media. L’evento del 15 ottobre, che sarà trasmesso in live streaming, sarà il primo annuncio Pixel da quando l’azienda ha confermato (ad agosto) che Mario Queiroz, il quale era a capo del team Pixel, stava lasciando la divisione hardware.