Galaxy Watch Active per chi acquista un Galaxy S10

Filippo Vendrame,

Nuova interessante iniziativa promozionale da parte di Samsung per spingere sulle vendite dei suoi smartphone Android Galaxy S10. Nello specifico, tutti coloro che acquisteranno entro il prossimo 6 ottobre 2019 un Samsung Galaxy S10, un Samsung Galaxy S10+ o un Samsung Galaxy S10 5G riceveranno in regalo lo smartwatch Galaxy Watch Active. Un premio dal valore di 229 euro.

Sfruttare questa nuova promozione è davvero molto semplice. Una volta effettuato l’acquisto, gli utenti dovranno recarsi sul sito Samsung Members e compilare il modulo del concorso fornendo tutti i dati richiesti tra cui la prova d’acquisto. Una volta completata la registrazione, gli utenti riceveranno via email la conferma che tutto l’iter si è svolto correttamente. Se i dati inseriti saranno corretti, gli acquirenti del nuovo smartphone riceveranno lo smartwatch direttamente all’indirizzo indicato entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’email di validazione. La registrazione dell’acquisto dovrà essere effettuata entro il 20 ottobre.

Ovviamente, per poter rientrare nella promozione è importante soddisfare alcuni requisiti. Gli smartphone acquistati devono possedere garanzia italiana. Non sono validi, quindi, i modelli import. Inoltre, i Galaxy S10 devono essere acquistati nei punti vendita fisici o in quelli online rientranti nella promozione. L’elenco è presente direttamente all’interno del regolamento disponibile sulla pagina ufficiale della promozione.

Nel complesso un’iniziativa davvero interessante che permette di mettere le mani su di un eccellente smartwatch con molte funzionalità dedicate al fitness.

Maggiori informazioni sulla pagina dell’iniziativa predisposta da Samsung.