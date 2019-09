Facebook Portal, nuovi modelli anche in Italia

Luca Colantuoni,

Facebook ha annunciato la seconda generazione dello smart display Portal, una versione Mini e Portal TV, una fotocamera con otto microfoni che può essere collegata alla TV tramite HDMI. Questi tre nuovi dispositivi e il più costoso Portal+ saranno disponibili anche in Italia a partire dal 15 ottobre.

Il nuovo Portal possiede un design più moderno, simile a quello di una cornice per quadro piuttosto che a quello di uno smart display. Lo schermo touch da 10 pollici ha una risoluzione HD (1280×800 pixel). Il piccolo piedistallo sul retro, che include il filo di alimentazione, permette di posizionare il dispositivo in orizzontale o verticale. Sono presenti una Smart Camera da 13 megapixel per le videochiamate, quattro microfoni, due altoparlanti frontali full-range, un woofer posteriore e il modulo WiFi dual band (2,4 e 5 GHz).

Portal Mini condivide le stesse caratteristiche, ad eccezione della diagonale dello schermo (8 pollici). Portal+ ha invece uno schermo da 15,6 pollici che può essere ruotato, una Smart Camera da 12,5 megapixel, due tweeter e due woofer. Tutti i modelli supportano Alexa, Facebook Messenger e WhatsApp. È possibile vedere video e foto, navigare con il browser integrato, utilizzare gli effetti AR, accedere ad Amazon Prime Video e ascoltare musica in streaming con Spotify, Pandora e iHeartRadio.

Uno switch consente di coprire la fotocamera, lasciando attivi i microfoni oppure di disattivare tutto per una maggiore privacy. Durante l’uso della tecnologia IA, che permette di inquadrare correttamente le persone e ridurre il rumore ambientale, non viene inviato nessun dato ai server di Facebook. Se invece viene attivata la funzione “Hey, Portal” (solo Stati Uniti e Canada), una piccola registrazione audio con la corrispondente trascrizione viene inviata a Facebook per migliorare la qualità del servizio. L’utente può tuttavia cancellare le registrazioni e bloccarle completamente nelle impostazioni. Vengono comunque raccolte alcune informazioni, come il numero della videochiamate, per visualizzare inserzioni pubblicitarie personalizzate.

Portal, Portal Mini e Portal+ saranno disponibili dal 16 ottobre. I prezzi sono 199,00, 149,00 e 299,00 euro, rispettivamente. Portal TV trasforma invece la TV in un grande smart display. Integra una Smart Camera da 12,5 megapixel, otto microfoni e un altoparlante full-range. La funzionalità Watch Together permette di vedere insieme ad un’altra persona i contenuti di Facebook Watch durante una videochiamata tramite Facebook Messenger. Portal TV sarà in vendita dal 6 novembre a 169,00 euro.