Nuova Surface Pen, arriva la certificazione FCC

Filippo Vendrame,

Il prossimo 2 ottobre, Microsoft terrà un importante evento hardware in cui dovrebbe presentare diversi nuovi dispositivi della famiglia Surface. Come hanno riportato diverse ultime indiscrezioni, la casa di Redmond dovrebbe annunciare i nuovi Surface Pro 7 e i nuovi Surface Laptop 3 anche nella variante da 15 pollici con processori AMD. Possibile pure che la società sveli il più volte chiacchierato nuovo Surface con doppio display conosciuto con il nome in codice di Centaurus.

Nel frattempo, la FCC americana ha certificato la nuova Surface Pen che verosimilmente sarà abbinata ai nuovi Surface e che permetterà di interagire sullo schermo per prendere note e disegnare. Come emerge dalla documentazione della FCC, il nuovo pennino di Microsoft si caratterizza per la presenza del Bluetooth low energy. La documentazione non mette in risalto altre caratteristiche di questo accessorio ma passate indiscrezioni affermavano che la nuova Surface Pen si sarebbe caratterizzata per diverse migliorie come per esempio la presenza di una clip a forma di U attraverso la quale effettuare alcune operazioni sul dispositivo come cambiare pagina o rimpicciolire o ingrandire le immagini.

Inoltre, la nuova Surface Pen dovrebbe risultare molto più precisa dell’attuale modello. In ogni caso, tutte le novità del nuovo pennino della serie Surface si scopriranno tra appena un paio di settimane. La sensazione è che Microsoft abbia affinato ulteriormente questo elemento per offrire agli utenti un’esperienza d’uso decisamente migliore rispetto a quella attuale comunque già molto buona.

La Surface Pen, in ogni caso, non sarà commercializzata in bundle con i nuovi Surface ma sarà venduta a parte come optional per tutti i nuovi prodotti che Microsoft annuncerà il prossimo 2 di ottobre.