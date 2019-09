Samsung annuncia i Galaxy M30s e M10s

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato due nuovi smartphone in India. Si tratta dei Galaxy M30s e M10s con schermo da 6,4 pollici, successori dei popolari Galaxy M30 e M10. Nonostante siano modelli di fascia bassa, il produttore coreano ha utilizzato componenti di qualità, tra cui il display Super AMOLED. Non è noto se arriveranno anche in Italia, dove è disponibile solo il Galaxy M20.

Il Galaxy M30s possiede una cover in plastica con finitura a due tonalità e uno schermo Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Nella parte superiore c’è un notch che ospita la fotocamera frontale da 16 megapixel (f/2.0). La dotazione hardware comprende il processore octa core Exynos 9611, 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di storage UFS 2.1, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Samsung ha migliorato anche il comparto fotografico rispetto al precedente Galaxy M30.

Il Galaxy M30s ha infatti tre fotocamere posteriori con sensori da 48, 8 e 5 megapixel. I primi due sono abbinati ad obiettivi standard (f/2.0) e grandangolare (f/2.2), mentre il terzo viene utilizzato per rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh (Live Focus). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM).

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 6.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 15 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI 1.5. Lo smartphone sarà disponibile in tre colori (Opal Black, Sapphire Blue e Pearl White) dal 29 settembre. I prezzi sono 13.999 rupie (4GB+64GB) e 16.999 rupie (6GB+128GB).

Il Galaxy M10s ha invece uno schermo Infinity-V da 6,4 pollici con risoluzione HD+ (1560×720 pixel), processore octa core Exynos 7884B, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, slot microSD, fotocamera frontale da 8 megapixel, doppia fotocamera posteriore da 13 e 5 megapixel, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM), lettore di impronte digitali sul retro, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 4.000 mAh. Lo smartphone sarà disponibile in due colori (Stone Blue e Piano Black) dal 29 settembre. Il prezzo è 8.999 rupie.