Candido Romano,

Instagram prova a tutelare i minori di 18 anni oscurando i contenuti che promuovono diete miracolose. A finire nel mirino dei controlli ci sono anche tutti quei post a cui sono associati codici sconto per incentivare gli utenti all’acquisto di prodotti dimagranti. In realtà sia su Instagram che su Facebook sono previsti severi controlli su tutti quei contenuti che riguarderanno la dieta, la disintossicazione alimentare e la chirurgia estetica. L’obiettivo è quello di proteggere gli utenti più giovani e di conseguenza questi post non saranno accessibili ai minori di 18, anni mentre per altri contenuti è prevista la rimozione.

Cosa cambia per i minori di 18 anni

Gli utenti minorenni non potranno più visualizzare i post che promuovono l’uso di prodotti pubblicizzati per la perdita di peso o di procedure cosmetiche. Gli stessi post spesso sono accompagnati dal prezzo dei prodotti o da codici sconti per l’acquisto. La responsabile delle policy pubbliche di Instagram, Emma Collins, ha così spiegato i nuovi provvedimenti previsti dal social network: “Vogliamo che Instagram sia una piattaforma positiva per tutti coloro che la usano e questa politica rientra nel nostro sforzo in atto per ridurre la pressione che alcuni possono sentire alle volte ad opera dei social media”.

Il nuovo regolamento introdotto da Instagram per tutelare i minorenni è stato studiato in collaborazione con tutti gli esperti del settore. Il social network dedicato alla fotografia ha così deciso di compiere un passo molto importante nella lotta contro coloro che promuovono diete o prodotti per dimagrire, influenzando così il potere decisionale degli utenti più giovani.

Continua quindi l’impegno di Instagram su questo fronte, che già dallo scorso luglio ha annunciato Restrict, cioè due nuove funzioni volte a combattere il bullismo.