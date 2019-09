Julbo Evad-1, gli occhiali che leggono il fitness

Antonino Caffo,

È sulla rampa di lancio il primo occhiale tecnologico e connesso nato nei laboratori di Julbo: Evad-1. Un dispositivo tecnologico indossabile, che vuole aiutare gli sportivi negli allenamento. Evad-1 consente infatti di visualizzare i dati relativi della sessione di allenamento in modalità “live” e direttamente sulla lente, senza richiedere alcuna azione particolare.

L’occhiale presenta la tecnologia Activelook sviluppata da Microleed, società di Grenoble: una soluzione tecnologica che, attraverso un modulo piccolo e leggero, permette di proiettare i dati in real time direttamente sulla lente. Battito cardiaco, cadenza e velocità, ma anche distanza e tutte le informazioni relative all’attività che si sta praticando.

La trasmissione dei dati avviene tramite Bluetooth e la tecnologia Activelook consente la connessione a tutte le app che normalmente gli sportivi utilizzano sul proprio smartphone; allo stesso modo l’EVAD-1 di Julbo può essere abbinato smartwatch e ad altri dispositivi come i bike computer.

Con EVAD-1 presentiamo un occhiale dal look grintoso, adatto per tutte le discipline di velocità, che diventerà un compagno di allenamento intelligente, per monitorare la sessione e spingersi oltre i propri limiti – commenta Stefano Finazzi, Country Manager Julbo Italia – e sotto l’aspetto della sicurezza, la visualizzazione dei dati sulla lente è opzionale: se attivata non ostacola il campo visivo perché i dati sono proiettati in una modalità quasi trasparente.

Julbo Evad-1 è dotato di lenti fotocromatiche Reactive Performance di categoria 1-3, per una visibilità ottimale in qualsiasi condizione meteorologica. La comodità è garantita da un nasello in gomma con forte grip e dalla estrema leggerezza grazie al peso di soli 35 grammi; le astine sono regolabili per una maggiore flessibilità di utilizzo. Con una durata della batteria di 12 ore e ricaricabile tramite USB, gli occhiali Julbo Evad-1 andranno in prevendita da ottobre 2019 e nei negozi da febbraio 2020. Ad un prezzo, ahimè, sconosciuto.