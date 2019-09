Milan Games Week 2019, tutti i giochi presenti

Candido Romano,

Sta per partire la Milan Games Week 2019, la nona edizione che si terrà da venerdì 27 a domenica 29 settembre. L’organizzazione ha svelato quali videogiochi animeranno la manifestazione, tra quelli che si potranno provare o vedere per la prima volta dal vivo. Durante questo appuntamento sarà possibile scoprire oltre 55 titoli tra cui 22 anteprime assolute per l’Italia. Ecco alcuni dei titoli da poter vedere dal vivo:

DOOM Eternal (Bethesda Softworks): lo sparatutto in prima persona di id Software che combina velocità e potenza sarà giocabile in anteprima per il pubblico italiano.

Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta Edizione definitiva (Nintendo): la nuova versione dell’RPG giapponese.

Dreams (Sony Interactive Entertainment): il nuovo atteso videogioco di Media Molecule in esclusiva per PlayStation 4 che eleva la forza creativa del giocatore che può creare i propri giochi.

FIFA 20 (Electronic Arts): in FIFA 20 quest’anno è presente una nuova modalità di gioco, Volta Football, che permette un’immersione totale nel calcio di strada.

Final Fantasy VII Remake (Koch Media/Square Enix): è una rivisitazione dell’iconico gioco originale, che ha ridefinito il genere RPG e che esplora ancora più in profondità il suo mondo e i suoi personaggi: questa volta ci saranno i sottotitoli in italiano.

GRID (Koch Media): Codemasters invita il giocatore a sfrecciare nelle GRID World Series con il suo nuovo, divertente racing giocabile per la prima volta in Italia.

Just Dance 2020 (Ubisoft): Il franchise videoludico musicale numero uno, con oltre 67 milioni di copie vendute, tornerà questo autunno.

Luigi’s Mansion 3 (Nintendo): nuovo capitolo di una saga molto amata dai giocatori torna su Nintendo Switch.

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (Nintendo): unendosi a Mario, Sonic e i loro amici il giocatore può vivere per l’avventura più grande di sempre ai Giochi olimpici di Tokyo 2020.

Marvel’s Avengers (Koch Media/Square Enix): Marvel’s Avengers è un gioco action adventure in terza persona guidato dalla storia. I giocatori dovranno riunire e ricostruire la loro gamma di Avengers prima giocando l’originale campagna giocatore singolo.

Marvel’s Iron Man VR (Sony Interactive Entertainment): un’avventura in esclusiva per PlayStation VR, che calerà il giocatore all’interno dell’armatura di Iron Man.

MediEvil (Sony Interactive Entertainment): torna finalmente l’imbranato Sir Daniel risorge in un remake molto atteso.

Nioh 2 (Sony Interactive Entertainment): in esclusiva per PS4, in arrivo il secondo capitolo del soulslike di Team Ninja, ambientato nel Giappone del XVI secolo.

Oltre a questi ci saranno tantissimi altri giochi come Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint,Pandemic, Pokèmon Spada e Pokèmon Scudo, The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition per Switch, ma si potrà provare anche Borderlands 3, NBA 2K20, mentre Activision sarà presente con Crash Team Racing Nitro Fueled e Spyro Reignited Trilogy.

Milan Games Week sarà anche il momento in cui avere un primo approccio a futuri capolavori come Cyberpunk 2077, Death Stranding e Watch Dogs Legion, che sicuramente attireranno le attenzioni dei giocatori.