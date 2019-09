Milan Games Week Indie 2019, i 30 giochi presenti

Candido Romano,

Alla Milan Games Week 2019 torneranno gli studi di sviluppo di videogiochi italiani grazie ad AESVI, l’Associazione di categoria che rappresenta l’industria videoludica italiana. L’evento è alla sua nona edizione e si terrà da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2019 a Fiera Milano Rho ed è organizzato da Fandango Club con sponsor ufficiale TIM.

Per il settimo anno consecutivo sarà presente Milan Games Week Indie, l’area della manifestazione dedicata ai prodotti made in Italy. AESVI ha selezionato 20 videogiochi realizzati da altrettanti studi di sviluppo italiani, offrendo loro l’opportunità di partecipare all’evento in maniera totalmente gratuita.

A questi studi si aggiungono altri nomi importanti del panorama indie italiano e internazionale, che saranno presenti nell’area con un totale di 30 videogiochi da poter provare. I giochi saranno di tutti i generi: dagli action ai platform, passando per i giochi di ruolo, i titoli narrativi e quelli educativi sviluppati per PC, mobile e console. Inoltre saranno disponibili anche alcune demo da provare su una speciale piattaforma pensata per videogiocatori non vedenti.

Ci sarà anche la possibilità di incontrare gli sviluppatori presenti, per approfondire con loro la creazione delle opere videoludiche indipendenti. Ecco la lista di tutti i videogiochi che saranno ospitati alla Milan Games Week Indie 2019:

Abisso sviluppato da 906 Games

Bad Neighbours sviluppato da Team Paluso

Blind Console sviluppato da Novis

Bookbound Brigade sviluppato da Digital Tales

CARRUMBLE sviluppato da 3DClouds

Forgotten Hill Disillusions sviluppato da FM Studio

Fractured sviluppato da Dynamight Studios

Guntastic sviluppato da Ludicrous Games

Houdini Redux sviluppato da LifeLit Games

Impara l’Inglese con Antura sviluppato da Video Games Without Borders

Interrogation sviluppato da Critique Gaming Studio

Marble Garden sviluppato da Omnisir Studio

Ofree sviluppato da Ofree

Omen Exitio: Plague sviluppato da Tiny Bull Studios

Paradise Away sviluppato da Awakening Studio

Project Starship X sviluppato da Panda Indie Studio

Relow sviluppato da Tommaso Romanò

Seven: Inheritance of the Evil One sviluppato da TIZ Developer

Still There sviluppato da GhostShark Games

Super Cane Magic Zero sviluppato da Studio Evil

Syder Arcade sviluppato da Studio Evil

Ten Endless Nights sviluppato da Kibou Entertainment

The Adventure of Captain Potato sviluppato da Graa

The Hand of Glory sviluppato da Madit Entertainment

Try ‘n Cry sviluppato da Crystalia Games

Virulent Addiction sviluppato da HighStoneGames

Woodle Tree: 2 Deluxe sviluppato da Chubby Pixel

WrldCraft sviluppato da Running Pixel

WunderBO sviluppato da Melazeta

Xevorel sviluppato da Amberaxe