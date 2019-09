Notifiche Nextdoor: come si attivano o disattivano

Candido Romano,

Nextdoor è il social network privato che permette di mettersi in contatto in tutta sicurezza con i vicini di casa. Può servire a trovare qualcuno che aiuti nei lavori in casa, una babysitter oppure organizzare feste ed eventi di quartiere. In Italia è arrivata nel 2018 ed è già molto utilizzata: non esistono Mi Piace, ma per comunicare l’apprezzamento in un post basta semplicemente schiacciare un pulsante per ringraziare.

All’interno dell’app è presente una bacheca notizie, dove si possono trovare tutti gli aggiornamenti dei vicini. Per questi l’utente può decidere di ricevere anche delle notifiche, da poter quindi attivare o disattivare. Attivando le notifiche si segue una conversazione sulla bacheca notizie.

Per attivare automaticamente le notifiche basterà ringraziare l’autore o rispondere al post in una conversazione. In alternativa se non si vuole seguire una conversazione in cui si è già ringraziato o a cui hai l’utente ha scritto in passato, si possono disattivare le notifiche seguendo le seguenti istruzioni.

Come attivare o disattivare le notifiche da Web

– Basta trovare il post nella Bacheca notizie

– Cliccare sull’icona della freccia posizionata sulla destra del nome dell’autore sul post

– Selezionare “Attiva le notifiche” o “Disattiva le notifiche”

Come attivare o disattivare le notifiche da iPhone

Se in passato l’utente ha ringraziato in un post e ha attivato le notifiche su dispositivo mobile, riceverà una notifica ogni volta che un altro vicino ringrazia o risponde a quel post. Per disattivare le notifiche su dispositivo mobile, toccare “Disattiva le notifiche” dal centro notifiche del proprio iPhone.

Come attivare o disattivare le notifiche da Android

– Trovare il post nella Bacheca notizie

– Toccare sull’icona della freccia posizionata sulla destra del nome dell’autore

– Selezionare “Attiva le notifiche” o “Disattiva le notifiche”