Bowers & Wilkins lancia il nuovo Formation Flex

Antonino Caffo,

Bowers & Wilkins, ha presentato i nuovi prodotti wireless della serie Formation con l’introduzione di Formation Flex, lo speaker compatto in grado di offrire qualità in dimensioni ridotte. Formation Flex fa uso, nel tweeter, della tecnologia utilizzata per la premiata serie ‘600, in modo da ottenere la stessa qualità sonora dei diffusori cablati. Può essere utilizzato da solo o abbinato a un altro dispositivo Flex per ottenere un suono stereo, oppure a un qualsiasi altro diffusore Formation – compresa la Formation Bar e Formation Bass – per un’esperienza audio surround 5.1 coinvolgente.

Con una sincronizzazione di tipo professionale degli altoparlanti, in grado di offrire un soundstage immersivo grazie all’impercettibile ritardo di solo 1 microsecondo tra gli altoparlanti, ha anche rete Mesh brevettata, che funziona tra gli altoparlanti indipendentemente dal Wi-Fi casalingo. La risoluzione audio 96/24 Bit offe una fedeltà nettamente superiore a quella offerta da qualsiasi altro diffusore wireless in commercio, secondo la compagnia.

È incredibilmente semplice e rapido configurare Formation Flex con qualsiasi sorgente in streaming, sono sufficienti pochi minuti per poter cominciare ad ascoltare la propria musica” afferma il CEO di Bowers & Wilkins Greg Lee. “Ancora una volta, abbiamo realizzato un prodotto dal design unico dotato di prestazioni acustiche superiori, progettato per adattarsi a qualsiasi ambiente domestico e diventare un riferimento per la categoria. Una delle sue caratteristiche chiave è la piena scalabilità del sistema, che consente al consumatore di espandere la propria gamma con altri prodotti Formation già a catalogo.

I prodotti di Bowers&Wilkins sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa e Formation Flex è già disponibile sul mercato italiano al prezzo al pubblico di 449 euro. Queste le caratteristiche tecniche:

Streaming: Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Roon Ready, Bluetooth 4.1

Altoparlanti: 1 Tweeter da 2,5cm a doppia cupola in alluminio, 1 midwoofer da 10 cm in fibra di vetro intrecciata

Risposta in frequenza: 50Hz-28kHz

Amplificatori interni: 2X50W

Alimentazione/consumo: 100-240VCA/<6W

Connessioni: wifi, ethernet,

Dimensioni: 215X130X130 (AXPXL)

Compatibilità Air Play 2: iPhone, iPad, iPod touch con iOS 11.4 o successivi, Apple TV 4K, Apple TV (4th Generation) con tv OS 11.4 o successivi, Mac o PC con iTunes 12.8 o successivi.