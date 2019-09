PS5, in standby consumerà molto meno di PS4

Marco Locatelli,

La nuova PlayStation 5 sarà molto più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla generazione precedente rappresentata da PlayStation 4.

Ad annunciarlo in un post sul blog di PlayStation il presidente e CEO di Sony, Jim Ryan, il quale ha sottolineato che la PS5 avrà una funzionalità di sospensione del gioco in grado di portare maggior risparmio energetico rispetto a quanto fatto dalla modalità “stand by” di PlayStation 4. Secondo una (approssimativa) stima dello stesso Ryan, la nuova PlayStation 5 consumerà qualcosa come 0,5 Watt in stand by.

La console PlayStation di prossima generazione (ancora non si conosce il nome ufficiale della nuova console ndr) includerà la possibilità di sospendere il gameplay con un consumo energetico molto più basso rispetto a PS4 – scrive nel blog Ryan – Se solo un milione di utenti abilitasse questa funzione, si risparmierebbe l’equivalente dell’utilizzo medio di elettricità di 1000 case statunitensi.

Una scelta in linea con la nuova filosofia ecosostenibile di Sony, che vede la compagnia nipponica unirsi ad altri leader del settore gaming:

vogliamo prendere impegni formali per contribuire agli sforzi del comitato delle Nazioni Unite per l’ambiente attraverso una nuova partnership, l’alleanza Playing for the Planet

Ciò non riguarderà solo l’hardware di PlayStation 4, ma andrà a coinvolgere anche lo sviluppo di nuovi videogiochi.

I nostri impegni non riguardano solo l’hardware e le iniziative, ma siamo anche desiderosi di aiutare le persone interessate agli obiettivi di sostenibilità – scrive Ryan sul blog ufficiale PlayStation- Ci siamo impegnati a collaborare con l’industry e gli esperti del clima per sviluppare informazioni di riferimento per gli sviluppatori di videogiochi che desiderano includere temi di sostenibilità nei loro titoli. Inoltre, esamineremo le potenziali applicazioni in PS VR in grado di aumentare la consapevolezza delle problematiche climatiche.