Redmi Note 8 Pro disponibile dal 5 ottobre (update)

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo Redmi Note 8 Pro, presentato in Cina a fine agosto. Lo smartphone di fascia media integra il processore MediaTek Helio G90T progettato per il gaming ed è uno dei primi con fotocamera posteriore da 64 megapixel.

Il Redmi Note 8 Pro possiede una cover in vetro Gorilla Glass 5 e uno schermo da 6,53 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), supporto HDR e certificazione TÜV Rheinland per la protezione contro le emissioni di luce blu. Grazie allo spessore ridotto delle cornici e al notch a goccia è stato ottenuto uno screen-to-body ratio del 91,4%. Lo smartphone ha ricevuto anche la certificazione IP52, quindi resiste agli spruzzi d’acqua, alla pioggia e al sudore.

La dotazione hardware comprende il processore octa core MediaTek Helio G90T con sistema di raffreddamento a liquido, 6 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di storage UFS 2.1, espandibili con schede microSD. La fotocamera posteriore principale ha un sensore Samsung ISOCELL Bright GW1 da 64 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.89, che permette di scattare foto nitide da 16 megapixel, sfruttando la tecnologia Super Pixel 4-in-1. Per le altre tre fotocamere sono stati scelti sensori da 8, 2 e 2 megapixel per scatti grandangolari (120 gradi), macro da 2 centimetri e profondità (effetto bokeh). La fotocamera frontale ha un sensore da 20 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, altoparlante con amplificatore dedicato, lettore di impronte digitali sul retro, emettitore ad infrarossi e porta USB Type-C. La batteria da 4.500 mAh supporta la ricarica rapida da 18 Watt.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10. Tre i colori disponibili al lancio: Mineral Gray, Pearl White e Forest Green. Il prezzo della versione con 128 GB di storage è 299,90 euro.

Aggiornamento: la versione con 64 GB di storage (colori Mineral Gray e Forest Green) sarà disponibile dal 26 settembre in esclusiva su mi.com al prezzo di 259,90 euro.