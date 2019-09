Vodafone, tutte le novità per fisso e mobile

Filippo Vendrame,

Vodafone ha messo mano al suo listino proponendo una serie di novità per i suoi clienti di rete fissa e di rete mobile. Entrando nei dettagli, per quanto riguarda le novità di rete mobile, l’operatore propone l’offerta Vodafone Facile dedicata agli over 60. A 12,99 euro al mese, questa tariffa offre chiamate illimitate e 4 GB di traffico Internet. Se i clienti sceglieranno l’addebito su carta di credito o conto corrente, otterranno in più SMS illimitati e Giga illimitati per chiamare e videochiamare tramite VoIP.

Inclusi anche una serie di servizi come la segreteria, Chiamami e Recall e il 414 per conoscere subito il credito residuo. Inoltre, attivando offerte come Vodafone Facile, Red Unlimited Smart, Red Unlimited Ultra, Shake it Easy, gamma C’all e le soluzioni di rete fissa, Vodafone abiliterà di default Rete Sicura (gratis per 3 mesi).

Per quanto riguarda le novità di rete fissa, tutti coloro che attiveranno un’offerta con Vodafone Ready, riceveranno la Vodafone Power Station e non la Vodafone Station Revolution. Novità che coinvolge tutte le offerte di rete fissa. Inoltre, viene introdotta una clausola che se la tecnologia richiesta non è disponibile, sarà attivata la tecnologia con la maggiore velocità disponibile senza che la richiesta di attivazione vada in KO e debba essere rifatta.

Inoltre, vengono rinnovate sino al 14 ottobre le offerte legate a Vodafone TV. Chi avesse interesse ad attivare la piattaforma di streaming offerta dall’operatore potrà trovare tutti i dettagli e i pacchetti disponibili all’interno del sito Vodafone.

Tutte le offerte e le tariffe di rete fissa e mobile sono consultabili all’interno del sito Vodafone.