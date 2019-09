Nextdoor: la funzione Segnala profilo, quando usarla

Candido Romano,

Nextdoor è l’app che consente di accedere a un social network privato di quartiere, mettendo in contatto i vicini in tutta sicurezza. Ovviamente è impossibile avere un gruppo di persone senza che accadano problemi: per questo anche su questa piattaforma è possibile segnalare un profilo. A poterlo fare sono però gli Ambasciatori di quartiere. Gli Ambasciatori sono semplici vicini come gli altri membri a cui sono state concesse competenze aggiuntive per facilitare il buon funzionamento del quartiere. Non possono bloccare qualcuno ma segnalarlo, oltre a cercare di risolvere conflitti nel quartiere.

Quando viene usata di solito la funzione di segnalazione da parte degli Ambasciatori? I membri segnalati di solito sono quelli che usano un nome falso, sono iscritti come aziende o che usano un nome aziendale o sono presenti più di una volta nell’elenco. Può essere segnalato anche un profilo che ha un indirizzo non corretto o falso, oppure uno che non abita o che non è proprietario di un’abitazione all’indirizzo indicato sul profilo. Vengono segnalati anche i profili con una foto non inappropriata, oppure coloro che hanno violato le Linee guida della comunità, oppure quelli che pubblicano articoli in vendita truffaldini. Le segnalazioni vengono poi analizzate e gestite da Nextdoor.

Nextdoor ci tiene a ribadire che il proprio nome dell’Ambasciatore non verrà comunicato al membro che ha segnalato. Il pulsante di segnalazione cambierà in “Segnalato” e non si potrà segnalare nuovamente lo stesso membro finché non Nextdoor non avrà chiuso la segnalazione. Se si segnala un membro che si è trasferito o che utilizza un indirizzo non corretto, il membro segnalato avrà tempo per aggiornare o confermare il proprio indirizzo. Qualora il membro segnalato non dovesse intervenire, il suo account verrà rimosso dal quartiere.