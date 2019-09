Surface Laptop 3 15 pollici: 6 modelli con CPU AMD

Filippo Vendrame,

Il 2 ottobre Microsoft terrà un importante evento hardware in cui svelerà nuovi prodotti della famiglia Surface. Oltre al nuovo Surface Pro 7, la casa di Redmond dovrebbe portare al debutto il nuovo Surface Laptop 3. Grazie ad alcuni report di Winfuture è stato possibile scoprire che il Surface Laptop 3 sarà proposto anche in una versione con display da 15 pollici e che questa particolare variante sarà dotata delle CPU AMD e non intel.

Adesso, sempre grazie a Winfuture, è stato possibile scoprire qualcosa di più sui Surface Laptop 3 con display da 15 pollici e CPU AMD. Secondo la fonte, Microsoft introdurrà sei diversi Surface Laptop 3 da 15 pollici. Il modello base dovrebbe disporre della CPU AMD Ryzen 5 3550U con 8 GB di RAM e costerà 999 dollari. Ci sarà poi un altro Surface Laptop 3 entry-level che sarà equipaggiato con la CPU AMD Ryzen 7 3750U e 8 GB di RAM, il cui prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.099 dollari. Microsoft ha inoltre pianificato di introdurre un Surface Laptop 3 con CPU AMD Hexa-core e 12 GB di RAM. Ci saranno due varianti di questo modello che si differenzieranno per la potenza della CPU ed il taglio dell’SSD. Il prezzo dovrebbe essere di 1.399 dollari per il modello con la CPU Hexa-core meno potente e di 1.599 dollari per il modello con la CPU e l’SSD migliori.

Il rapporto ha anche affermato che Microsoft potrebbe lanciare due modelli con SoC Octa-core e 16 GB di RAM che dovrebbero costare 1.999 dollari e 2.399 dollari. Il rapporto evidenzia un dato interessante. AMD non ha ancora presentato alcun chip mobile della serie Ryzen con sei o addirittura otto core. Questo significa che durante l’evento del 2 ottobre ci potrebbe essere pure la presentazione di questi nuovi SoC.

Trattandosi di indiscrezioni, vanno comunque prese con le pinze. L’evento dedicato ai Surface sarà decisamente interessante. Non rimane che avere ancora un po’ di pazienza.