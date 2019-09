Bancarotta MegaBots, vende robot gigante su eBay

Candido Romano,

Sono finiti i giorni delle grandi battaglie tra robot. MegaBots è in bancarotta e sta vendendo il suo prototipo di robot gigante, Eagle Prime, su eBay. L’asta è partita addirittura da un dollaro, ma il prezzo è destinato decisamente a salire nei prossimi giorni. C’è ancora speranza per un ritorno sul campo di battaglia se il miglior offerente sarà qualcuno appassionato di robot giganti che si scontrano.

Il robot Eagle Prime è ancora funzionante: ha solo poche cicatrici da battaglia e arriva con le armi in dotazione, file CAD e parti extra conservate in un container. Il co-fondatore di MegaBots, Matt Oehrlein, ha spiegato nel video annuncio dell’asta su YouTube che i costi di manutenzione erano troppo alti, ma anche quelli del semplice stoccaggio.

La creazione del robot è costata a MegaBot circa 2,5 milioni di dollari, finanziata principalmente attraverso il crowdfunding. Ciò significa che l’attuale miglior offerente potrebbe fare un buon affare acquistando Eagle Prime. Detto questo, il costo stimato per la spedizione del robot solo negli Stati Uniti è compreso tra 4000 e i 17000 dollari. Nel video vengono illustrati tutti i problemi attuali del robot, sia di quelli strettamente legati all’hardware che finanziari.

In particolare l’enorme bestione pesa ben 15 tonnellate ed è alto quasi 5 metri: viene mosso da cingolati come se fosse un carro armato. La fine dell’asta è fissata per il 3 ottobre e l’acquirente finale dovrà considerare anche i costi per l’eventuale manutenzione, partendo dalla sostituzione delle parti danneggiate. E dire che il progetto originale era stato finanziato anche da grandi società come Autodesk, DCM, Maveron, Azure Capital e AME Cloud Ventures. Il suo obiettivo però è stato raggiunto: nel 2015 Eagle Prime ha battuto il rivale giapponese Suidobashi della Heavy Industry, entrando anche nel Guinness World Record.