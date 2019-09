Guarda il robot bipede Atlas fare ginnastica

Candido Romano,

Ci sono diverse novità per i robot di Boston Dynamics, da alcuni considerati in verità piuttosto inquietanti. La prima è che il robot bipede Atlas ha letteralmente imparato a fare ginnastica, come mostra un nuovo video che mostra la sua abilità di movimento, ben superiore a quella del parkour mostrata qualche mese fa.

Atlas corre, effettua diverse capriole, salta su se stesso facendo addirittura una piroetta e atterrando a braccia alzate: un vero campione di ginnastica, più bravo anche di qualche essere umano impigrito da una vita sedentaria. Atlas si muove in maniera così realistica anche grazie a una nuova tecnologia che riesce a razionalizzare tutti i processi che riguardano il movimento degli arti. C’è infatti un algoritmo che riesce a trasformare e ottimizzare ogni manovra in movimenti che possono essere replicati.

Atlas riesce poi a muoversi usando un modello predittivo che consente di creare continuità e fluidità tra un movimento e l’altro. Un traguardo raggiunto anche dalle componenti robotiche di qualità di Boston Dynamics, che ora possono sviluppare molto più velocemente le sue routine di movimento. Non contenta del risultato raggiunto, l’azienda ha ufficialmente messo in vendita il “cane robot” Spot, anch’esso protagonista in passato di diversi video.

Ovviamente non sarà possibile acquistare Spot in un semplice negozio. Non si conosce neanche il prezzo a cui è venduto, ma il cliente tipo è l’azienda che può sfruttarlo in diversi modi. Insomma non è chiaramente un prodotto consumer. La società continua a ribadire che non ha intenzione di rendere Spot un’arma, tra l’altro il robot non ha ancora una intelligenza tale da interpretare i luoghi in cui si muove. Le dimostrazioni in video sono state svolte in percorsi creati e semplificati per guidarlo nei movimenti.