Windows 10 su 900 milioni di dispositivi

Filippo Vendrame,

Windows 10 è presente su oltre 900 milioni di dispositivi. Microsoft ha ufficializzato questo nuovo traguardo raggiunto dal suo sistema operativo, sottolineando come negli ultimi 12 mesi ci sia stata una crescita molto importante della sua adozione. Effettivamente, dallo scorso marzo 2019 c’è stato un aumento di ben 100 milioni di dispositivi che eseguono Windows 10. Parlando di dispositivi, ovviamente, non si intendono solamente i computer ma anche le console Xbox One, i visori HoloLens e tutti quei device che dispongono di una piattaforma software basata su Windows 10.

L’annuncio della casa di Redmond è anche importante in quanto finalmente la società si sta avvicinando al traguardo del miliardo di dispositivi Windows 10. Nel 2015, quando il sistema operativo fu annunciato, il gigante del software si aspettava di raggiungere il miliardo di dispositivi in un paio di anni. Questo ambizioso traguardo fu poi ridimensionato a causa del fallimento del progetto Windows Phone. Quattro anni dopo, questa traguardo sta finalmente per essere raggiunto. Visto l’attuale tasso di crescita, è lecito ipotizzare che il traguardo del miliardo di dispositivi Windows 10 possa essere già raggiunto entro i primi mesi del 2020.

A dare una mano a Microsoft anche il fatto che Windows 7 è oramai prossimo al termine della sua “vita”. Questo potrebbe spingere gli utenti ad effettuare l’aggiornamento delle loro macchine al nuovo sistema operativo.

La casa di Redmond non ha aggiunto ulteriori dettagli sul raggiungimento di questo importante traguardo. Tuttavia, la prossima settimana si terrà l’evento hardware dedicato ai Surface e molto probabilmente Microsoft tornerà a parlare di questo risultato.