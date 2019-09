Account Nextdoor: come crearlo

Candido Romano,

Per creare un account su Nextdoor, il social network privato per creare comunità con i propri vicini di casa, bisogna iscriversi ed effettuare la verifica in un quartiere. Si può fare se si ha una casa di proprietà o in affitto, una seconda casa o un terreno su cui si ha intenzione di costruire un’abitazione. Ci sono cinque semplici passi per creare un profilo e non c’è bisogno necessariamente di un invito per farlo.

Per iscriversi dal computer basta andare sul sito ufficiale, inserire il proprio indirizzo di residenza e indirizzo e-mail, poi selezionare Trova il tuo quartiere. A questo punto possono succedere due cose: se esiste già un sito Nextdoor per il tuo quartiere, si sarà automaticamente assegnati a quel quartiere. Se non esiste ancora un sito Nextdoor per il proprio quartiere, si avrà la possibilità di crearne uno. Si devono poi compilare tutti i campi obbligatori: se si è ricevuto un invito bisognerà a questo punto inserire il codice presente sulla lettera di invito per poter dare un riconoscimento a chi lo ha effettuato. A quel punto si potrà cliccare su Iscriviti, ma successivamente si deve verificare l’indirizzo. Iscriversi dalle app Android e iOS è molto simile, bisogna inserire tutte le informazioni nei campi obbligatori.

Ci sono vari modi per verificare l’indirizzo: tramite numero di telefono, con una cartolina da richiedere e che arriva tramite posta, oppure tramite un Ambasciatore, che fanno praticamente anche da moderatori della piattaforma. Una volta verificato l’indirizzo bisogna confermare l’indirizzo e-mail cliccando sul link di conferma che sarà inviato via e-mail. La verifica dell’e-mail è diversa dalla verifica dell’indirizzo. Se non si conferma subito l’indirizzo e-mail, apparirà un promemoria in un banner rosso nella parte superiore della propria bacheca notizie.

Si potrà poi scaricare l’app Nextdoor su Android e iPhone per avere la piattaforma sempre a portata di mano e infine presentarsi al proprio quartiere con un messaggio pubblico.