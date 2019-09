Google, niente più snippet delle news in Francia?

Matteo Tontini,

Google potrebbe cambiare il modo in cui visualizzerà le notizie pubblicate dagli editori europei in Francia, con l’entrata in vigore delle nuove norme sul copyright. Piuttosto che pagare gli editori per poter esibire gli snippet delle loro notizie, la società mostrerà solo i titoli. Lo ha annunciato il direttore delle news e dei social di Google, Richard Gingras.

La società mostrerà le anteprime e le immagini in miniatura delle notizie solo se gli editori accetteranno di fornirle gratuitamente. Questa decisione deluderà coloro che avevano sperato in entrate aggiuntive a seguito della nuova legge sul copyright, che entrerà in vigore in Francia a partire da ottobre. Il Paese è il primo ad attuare le norme sul copyright dell’Unione Europea approvate all’inizio di quest’anno. Quando il Parlamento europeo ha approvato le modifiche, ci si aspettava che Google fosse in qualche modo costretta a pagare agli editori l’uso di snippet, una sorta di “imposta sui link”.

Ma il colosso della ricerca ha affermato di non essere disposta a pagare per una questione di policy. La società, peraltro, ha chiuso Google News in Spagna dopo che una legge approvata nel 2014 avrebbe imposto tali pagamenti. L’azienda di Mountain View ha infatti spiegato:

Riteniamo che il motore di ricerca debba operare sulla base della pertinenza e della qualità, non delle relazioni commerciali: ecco perché non accettiamo pagamenti dagli editori affinché siano inclusi nei risultati di ricerca, né paghiamo per avere in anteprima i link.

Tutto ciò non sorprende dato il comportamento di BigG in Spagna e Germania, Paesi che in precedenza hanno approvato norme simili alla direttiva UE. Si presume quindi che che alla fine gli editori decidano di concedere al gigante della tecnologia la pubblicazione delle anteprime dei propri articoli senza ricevere un centesimo.