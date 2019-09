Oculus Quest rileverà i comandi gestuali

Visori per realtà virtuale in offerta

Matteo Tontini,

Già prima della conferenza Oculus Connect 6, Mark Zuckerberg aveva pubblicato il teaser di un’interessante funzione che arricchirà Oculus Quest il prossimo anno: quella che consente il riconoscimento di comandi impartiti con mani e dita, qualcosa che i possessori del dispositivo per la realtà virtuale desideravano già da tempo. Se questo non fosse sufficiente ad appagare gli utenti, è stato inoltre annunciato un altro sviluppo: battezzato Oculus Link, si tratta di una soluzione hardware/software che consentirà a Quest di visualizzare i giochi Rift da PC.

Per quanto riguarda il rilevamento dei comandi gestuali, un’intelligenza artificiale sofisticata entrerà in soccorso del sistema per riconoscere la forma di mani e dita, interpretando i gesti come input. Spostando la mano destra verso sinistra, o viceversa, permetterà per esempio di girare pagina; puntando un oggetto con le dita, invece, consentirà di selezionarlo; o ancora, afferrare un oggetto darà all’utente la possibilità di manipolarlo in uno spazio 3D. Qualcosa di simile a quanto visto con HoloLens di Microsoft sin dal suo lancio.

Non è dunque nuova ai visori la capacità di riconoscere i comandi gestuali senza l’utilizzo di hardware di supporto (come il controller), ma aggiungere la funzionalità all’interno del software potrebbe non essere semplice per Oculus. A ogni modo, Facebook afferma che non sarà necessario alcun hardware aggiuntivo per Oculus Quest: la funzione sarà supportata direttamente dal visore, senza “sensori aggiuntivi o processori extra richiesti”. Verrà lanciata in prova per i consumatori all’inizio del 2020.

Per quanto riguarda Oculus Link, invece, utilizzerà una connessione USB-C per visualizzare in modo pulito il contenuto di Rift generato da un PC compatibile con la VR. Il suo debutto è previsto per il mese di novembre.